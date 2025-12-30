Больше 120 тысяч человек в Подмосковье остались без света

Более 120 тысяч жителей подмосковного Раменского остались без света, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на администрацию города.

Электричества также нет у части жителей Лыткарино и Жуковского, сообщает РБК со ссылкой на ПАО "Россети Московский регион".

В компании пояснили, что электроснабжение нарушено "в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ". В филиале "Южные электрические сети" введен особый режим работы.

Администрация Раменского городского округа сообщила, что на питающем центре в Донино сгорела электротехническая шина. Что стало причиной для возгорания, чиновники не уточнили. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об очередной серии атак беспилотников.

В соцсетях местные жители делятся кадрами погрузившегося во тьму города. В местных чатах пишут, что электроэнергии нет в десятках домах, обесточены уличные фонари, передает "Осторожно, Москва".