Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Больше 120 тысяч человек в Подмосковье остались без света

Раменское
Раменское
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Более 120 тысяч жителей подмосковного Раменского остались без света, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на администрацию города.

Электричества также нет у части жителей Лыткарино и Жуковского, сообщает РБК со ссылкой на ПАО "Россети Московский регион".

В компании пояснили, что электроснабжение нарушено "в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ". В филиале "Южные электрические сети" введен особый режим работы.

Администрация Раменского городского округа сообщила, что на питающем центре в Донино сгорела электротехническая шина. Что стало причиной для возгорания, чиновники не уточнили. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об очередной серии атак беспилотников.

В соцсетях местные жители делятся кадрами погрузившегося во тьму города. В местных чатах пишут, что электроэнергии нет в десятках домах, обесточены уличные фонари, передает "Осторожно, Москва".

Бои в Гуляйполе
Embed
Бои в Гуляйполе

No media source currently available

0:00 0:12:57 0:00

Бои в Гуляйполе

Зеленский встретится с Трампом

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG