Больше 400 человек задержаны во Франции после победы ПСЖ

Больше 400 человек задержаны во Франции в результате столкновений между полицейскими и футбольными фанатами после финального матча Лиги чемпионов, в котором клуб ПСЖ (Пари Сен-Жермен) обыграл лондонский "Арсенал". Травмы получили не менее семи полицейских. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные МВД.

Больше всего задержанных в Париже. Там под стражу взяты почти 300 человек. По словам министра, беспорядки и акты вандализма зафиксированы как минимум в 15 городах страны. В Ренне, Страсбурге, Клермон-Ферране и Гренобле сообщалось о случаях разграбления магазинов.

Столкновения начались ещё во время матча. Около 150 человек попытались прорваться на стадион "Парк де Пренс" в Париже, где была организована трансляция финала. Полиция применила слезоточивый газ и оттеснила толпу. На Елисейских полях правоохранители разогнали группу болельщиков после повреждения автобусной остановки.

После финального свистка беспорядки продолжились. В районе стадиона были повреждены пекарня и ресторан, участники столкновений сооружали баррикады из велосипедов.

Несколько сотен человек перекрыли парижскую кольцевую автодорогу, что привело к серьезным заторам и ДТП, в котором пострадали водитель скутера и его пассажир. На Елисейских полях фанаты поджигали велосипеды и другое имущество.

Финал Лиги чемпионов прошел в Будапеште. Победа ПСЖ стала первой в истории клуба в главном европейском клубном турнире.

Основное время финального матча завершилось вничью, а в серии пенальти сильнее оказался ПСЖ – 4:3.

В основном составе ПСЖ на поле вышел российский голкипер Матвей Сафонов, который прошлый сезон провёл на скамейке запасных. 27-летний вратарь стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Этот трофей стал для него восьмым в составе парижского клуба.