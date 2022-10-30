Больше 60 человек погибли при обрушении моста в Индии

Как минимум 60 человек погибли при обрушении пешеходного моста в городе Морви на западе Индии. Висячий мост через реку Мачху был построен в конце 19-го века, на прошлой неделе он был открыт после ремонта. На момент катастрофы на нём находилось, по разным данным, от 150 до 400 человек.

Катастрофа произошла вечером воскресенья, 30 октября. Мост был популярным туристическим аттракционом. На месте работают спасатели, военнослужащие индийской армии, авиации и флота. Пять подразделений спасателей и военных отправлены на место событий авиацией из соседнего города Вадорара, передаёт газета Hindustan Times.

По предварительным данным, мост не выдержал веса находившихся на нём людей. Большинство из погибших — дети, женщины и старики, передаёт информационное агентство ANI со ссылкой на находящегося на месте событий регионального министра.