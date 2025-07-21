Великобритания и еще более 20 других стран призвали в понедельник к немедленному прекращению войны в Газе.

"Мы призываем противоборствующие стороны и международное сообщество объединиться в общем стремлении положить конец этому ужасному конфликту посредством немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня...Мы объединились с одной простой и неотложной целью: война в Газе должна закончиться немедленно", — говорится в принятом в Лондоне совместном коммюнике министров иностранных дел Великобритании, Франции, Италии, Японии, Австралии, Канады, Дании и ряда других стран Запада.

Модель доставки гуманитарной помощи жителям Газы, используемая израильским правительством, в коммюнике названа "опасной, способствующей нестабильности и лишающей жителей Газы человеческого достоинства".

"Мы готовы предпринять дальнейшие действия в поддержку немедленного прекращения огня и политического пути к обеспечению безопасности и мира для израильтян, палестинцев и всего региона", подчеркивается также в коммюнике, которое цитирует Reuters.