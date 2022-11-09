Больше половины предпринимателей заявили о падении выручки

Большая часть предпринимателей в России ощутила сокращение выручки после введения западных санкций и сокращения внутреннего спроса. Об этом говорят данные исследования, проведенного в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей.

По данным опроса, 30,4% предпринимателей заявили, что выручка упала, однако ситуация под контролем, 27% – отмечают "серьезный спад", 7% – "кризис". 9% сохраняют стабильный рост выручки, а 6% - собираются закрыть бизнес или уже закрыли.

26,7% не сумели найти замену товарам и услугам, которые стали недоступны после введения санкций, а 23,6% - заменили ассортимент с помощью новых поставщиков в России или за рубежом. 55,4% полностью адаптировались или "продолжают адаптацию" к западным санкциям, 10% не смогли справиться с последствиями, 16,3% не заметили влияния санкций. "То есть большая часть сообщества выдержала последствия санкций", - говорится в докладе омбудсмена.

34% опрошенных заявили, что мобилизация повлияла на работу их предприятия, причем на 19% из них пока не смогли найти замену сотрудникам, ушедшим на фронт.

Главными проблемами предприниматели считают снижение внутреннего спроса (64%), дефицит кадров (34,2%), недостаток оборотных средств(28,9%), разрыв цепочек поставок (26,5%), а также сложности доставки по импорту (19,1%).

В опросе участвовали 5760 предпринимателей из всех регионов страны. 74% из них представляют макробизнес, 21% – к малый бизнес, 3,4% – средний и 1,6% – крупный. Среди участников предприниматели из сфер торговли, общепита, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и других.