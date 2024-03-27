Больше половины процессоров "Байкал" оказались бракованными

Российская компания "Байкал Электроникс" столкнулась с большим процентом брака при производстве собственных процессоров. Бракованными на выходе оказались более половины процессоров. Об этом пишут "Ведомости".

До полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины в феврале 2022 года "Байкал Электроникс" заказывал производство чипов и корпусирование (установку полупроводниковых кристаллов в корпус) на тайваньской фабрике TSMC. Компания планировала нарастить годовые объёмы производства до 600 тысяч чипов к 2025 году. Но после введения санкций TSMC прекратила сотрудничество. 300 тысяч процессоров "Байкал" не попали в Россию.

"Байкал Электроникс" еще в конце 2021 года начала эксперимент по корпусированию своих чипов в России. Вице-президент по развитию производства GS Group Фёдор Боярков подтвердил "Ведомостям", что эксперимент продолжается и сейчас, однако он идёт тяжело.

По словам источников "Ведомостей", в компаниях – производителях электроники больше половины партий чипов на выходе оказываются бракованными. Отмечается, что причиной высокого процента брака является устаревшее оборудование и отсутствие необходимого опыта у сотрудников.