"Больше треша". Блогеры о назначении Дугина главой школы при РГГУ

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) может превратиться в центр консервативной идеологии: в его стенах теперь работает "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина", которую возглавил Александр Дугин.

Школа имени Ильина открылась еще в 2023 году. О том, что Дугин официально назначен на должность, стало известно 2 апреля, когда о задачах, которые стоят перед ним на этом посту, рассказал предприниматель Константин Малофеев, владелец телеканала "Царьград". "На протяжении многих лет гуманитарные науки в нашей стране пребывают в самой настоящей западной либеральной идеологической оккупации. В итоге сама система отечественного образования является не суверенной, а колониальной", – пишет он. По мнению Малофеева, школа, которую возглавил Дугин, должна привести российское образование "в соответствие с нашими традиционными российскими духовно-нравственными ценностями".

Широкий резонанс в соцсетях назначение Дугина получило после публикации Николая Митрохина "Как российские идеологические предприниматели-консерваторы лоббируют Кремль". Многие комментаторы поразились тому, что учебным заведением в рамках некогда прогрессивного РГГУ руководит одиозный "почвенник" Дугин.

Михаил Шевелев

Философ Дугин возглавил Центр Ивана Ильина в РГГУ. Нафилософствовал.

Олег Пшеничный

Дугин теперь в РГГУ, у него и справка есть. Похождения жука-короеда, который погрыз внутри одного дерева, теперь переполз в другое. Так они и мигрируют, кто "экономист", кто "режиссёр", кто "политолог", по бывшим деревьям, превращая их в труху.

Комментаторы оплакивают прежний РГГУ, который при ректоре Юрии Афанасьеве по праву считался одним из самых передовых вузов страны.

Дмитрий Ахтырский

Итак, Дугин в РГГУ. В моей альма-матер открылся аналог нацистского "Аненербе".

UPD: Что характерно, в учредительном документе сей центр сокращенно именуется "ВПШ" – интересно, намеренно или случайно его назвали так, как назывался комплекс зданий на Миусской в СССР – "Высшая партийная школа"?

"Целью создания ВПШ является разработка и реализация нового подхода (новой социогуманитарной парадигмы) в отечественном преподавании гуманитарных и общественных дисциплин, направленного на формирование мировоззрения обучающихся с опорой на российскую цивилизационную идентичность и традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Ася Штейн

Кто помнит – здание РГГУ уже когда-то принадлежало ВПШ. Страшно жаль один из лучших перестроечных образовательных проектов.

Виктор Шендерович

Дугин – профессор "афанасьевского" РГГУ.

Все, что вы хотели знать о сегодняшней России, но боялись спросить.

Александр Дугин с 2009 по 2014 год преподавал социологию в МГУ. Он утверждал, что его уволили из университета после санкции сверху, "по инициативе киевских нацистов и российских либералов" – после интервью донецкому телеканалу, в котором он призвал "убивать, убивать, убивать" тех, кто допускает "зверства на Украине". Если в тогдашнем МГУ Дугин представлял маргинальную точку зрения, в нынешнем РГГУ он стоит во главе мейнстрима, отмечают в блогах.

Всеволод Чернозуб

Утешился бы тем, что бородатое [пугало] при Добренькове что-то мутило на соцфаке МГУ, но РГГУ всё же не МГУ. По Дугину о старейшем универе никто судить не будет, а вот в истории нового это важная веха, очередной символ бессмысленного существования чисто ради издевательства над идеей создателей.

Марина Шимадина

Аааааа, Дугин в РГГУ... Ору. Как-будто надругались над близким человеком.

Михаил Лидогостер

Дугин назначен "начальником перезагрузки РГГУ". Что ж, прощай альма-матер. Now, как говорится, it's official.

Ожидаем поток диссертаций на тему "Иерусалим – мать городов русских".

Олег Лекманов

По реке плывёт говна

Полная посудина.

Полюбили Ильина,

Полюбим и Дугина.

Ивана Ильина, в честь которого названа школа, многие называют идеологом русского фашизма.

Алексей Беляков

Философ-блогер Дугин возглавил научный центр при РГГУ. Центр назван в честь Ивана Ильина, тоже философа. Который много говорил о "русском фашизме", у него есть и статья с таким названием.

Михаил Маяцкий

вот рггу нацифицировать — это вам не Украину денацифицировать;

это, братцы, мне по силе, откажусь теперь едва ли

(ария дугена)

Андрей Плахонин

С одной стороны, это знаменует окончательный разгром некогда либерального университета (детища Ходорковского). С другой, в учреждении имени главного идеолога русского фашизма, почитателя Гитлера и любимого (если судить как по количеству цитат так и с его собственных слов) философа Путина Ильина Дугин будет как нельзя к месту. Спонсор шабаша "консервативный бизнесмен" Константин Малофеев заявил, что Дугин "будет заниматься пересмотром образовательных парадигм". Безумец будет творить новые парадоксы.

Сергей Бородин

Нацизм – теперь официально признанная российская цивилизационная идентичность и традиционная российская духовно-нравственная сущность. Как признавал президент РФ, одного философа он особо уважает, Ивана Ильина, того самого Ильина, утверждавшего и доказывавшего, что фашизм и национал-социализм гораздо эффективнее для управления россиянами, нежели бредни коммунизма.

Если кто ещё не понял, по понятиям при нашем уголовном самодержавии, неонацисты – это все, кто говорит не на русском языке. Кроме, конечно, дружественных нашему руководству Хамас, Талибан, Северной Кореи и любых людоедских и террористических Пол Потов во всём мире. Денег из "золота партии" хватит на всех...

Андреас Умлянд

...Идеологическую классификацию скорее следует делать наоборот: фашист, а не консерватор Дунин возглавил школу имени ультраконсерватора, а не фашиста Ильина. Ильин поддерживал фашизм скорее как антикоммунистическое, а не как революционное движение. Дугин, наоборот, фашистский революционер с симпатиями к коммунизму. Поэтому он относится к Ильину сдержанно и, возможно, видит в нем скорее идеологического конкурента, чем полноценного политического сподвижника.

Все это закономерно, пишет бывший ректор РГГУ, а ныне – оппозиционный публицист и филантроп Леонид Невзлин:

Ничего необычного и нового с назначением идеолога "русского мира" Дугина в РГГУ не случилось. Университеты в России от веку существовали в самых мракобесных государственных тисках, а редкие и короткие периоды академической свободы потому и запомнились, что они были редки и коротки.

Это положение дел длится уже больше двухсот лет — с александровского обер-прокурора Святейшего Синода князя А.Н.Голицына и его министерства духовных дел и народного просвещения (удивительно, что это название ещё не восстановлено в РФ), ведь князь прекрасно осознавал опасность интеллектуальной свободы для государственного самовластия и потому всеми силами боролся с "вольнодумством и лжемудрием". Так и продолжалось — Уваровым, Толстым, Победоносцевым.

Большевики заменили православие-самодержавие-народность марксизмом-ленинизмом, но степень мракобесия от этого только выросла до невиданных прежде высот.

В редкие и короткие периоды слабости посконного мракобесия в университетах можно было учить и заниматься наукой. Так возник РГГУ – в пику замшелым и застойным в части гуманитарных наук старым советским университетам.

И ровно в такой период я имел честь стать ректором РГГУ. Но вскоре начались гонения на ЮКОС, так что не успели мы ни провести серьезную реформу университета, ни выстроить новую качественную систему образования. Это было даже не в прошлой, а в позапрошлой уже жизни.

Давно уже от прежнего РГГУ оставалось только имя, довольно невнятно ассоциировавшееся с каким-то либеральным прошлым. Эти ассоциации окончательно устарели. И чтобы не оставалось никаких полутонов научный центр, который Дугин возглавил, назвали в честь Ивана Ильина – идеолога русского фашизма и почитателя Гитлера.

Всё закономерно: мракобесие и интеллектуальная свобода несовместимы, особенно в гуманитарных науках. Но не только в них: осталось немного подождать, и в учебниках геометрии высота в треугольнике будет определяться по формуле начала XIX века — "высота есть символ сретения горнего с дольным, небесного с земным".

В последнее время Александр Дугин публикует много ярких постов, которые часто высмеивают в соцсетях.

Андрей Никулин

Правильно ли понимаю, что в очередном дугинском шедевре содержится предложение в буквальном смысле "пустить по миру" до трети населения страны?

Алена Солнцева

Дугин недавно заявил: "Мы восставшая провинция Карфаген, которая говорит, что больше не хочет быть колонией". Имелся в виду, конечно запад, духовно колонизировавший Россию, но теперь его власть приближается к концу.

Хорошенькое сравнение, если вспомнить, чем закончилась история восставшего Карфагена.

"Город был хорошо укреплен и три года мужественно сопротивлялся римлянам, но в итоге пал в 146 году до н. э. Из 500 000 жителей 50 000 римляне обратили в рабство, город был полностью разрушен".

Николай Митрохин

В ленте один за другим френд цитирует очередные идиотии Дугина. Он же свои мозги сторчал ещё при Андропове. Это же абсолютно прожженый циник, работающий на публику в жанре – чем глупее и нелепее, тем больше цитируют. Гораздо интереснее, как он кафедру в РГГУ получил, кто у него там работает, какие он чистки готовит, кто такая замминистра образования Ольга Попова, которая ему покровительствует. Но вместе с тем, давайте посмеёмся/ужаснёмся очередному людоедскому мемчику. Кровавые клоуны – наше всё.

Кирилл Шулика

Должность говорит, скорее, о весьма скромном влиянии Дугина. Когда он учил иноагента Марию Певчих и омского губернатора Виталия Хоценко на соцфаке МГУ, это было сильно круче.

РГГУ же просто пустили по пути ВШЭ, чтобы там не было либералов, и отдали на кормление Константину Малофееву.

Проблема тут одна. Студентам придется учиться в этом во всем.

Иметь дело с новой идеологией придется не только студентам, но и преподавателям, напоминает бывший профессор школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Олег Лекманов:

Я со всем возможным сочувствием, любовью и уважением отношусь к своим друзьям-коллегам, которые продолжают преподавать в РГГУ, МГУ, вышке и т. д. Они пытаются сохранить человеческое и растить человеческое на всё уменьшающемся и уменьшающемся пятачке пространства. Был бы в Москве, наверное, и сам бы выбрал такой путь. Очень страшно за вас, дорогие…

Оптимисты считают, что за накатом мракобесия неизбежно последует реванш прогрессивных идей – возможно, его даже не придется долго ждать.

Анатолий Несмиян

Именно потому, что всё так плохо, это даже хорошо. Передача права на выжигание образования, культуры и воспитания в руки откровенных мракобесов – это то, что называется "Больше треша". Умная власть меняет психику и ментальность медленно, исподволь и с остановками по пути, чтобы закрепить новые нарративы в сознании. Тупая власть – то есть, современная российская – действует нахрапом, ломая через колено.

Лучшей дискредитации дремучей архаики, чем принудительное и опережающее её внедрение, и придумать нельзя. Чем жестче давление, тем сильнее откат.

Сама по себе логика решений никакой двузначности не допускает – режим идейно обанкротился, ему нечего предложить в плане будущего, он способен лишь смотреть в прошлое. Для молодых поколений такая постановка вопроса абсолютно неприемлема, поэтому практически параллельно с попыткой архаизировать ментальное пространство будут создаваться механизмы обхода и блокировки таких процессов. Самый простой механизм – двоемыслие, когда вслух произносятся правильные фразы, а за пределами надзора человек "откатывает" обратно, полностью отрицая навязанные императивы. Более сложные механизмы будут включать в себя бойкот, саботаж и в отдельных случаях прямое сопротивление.

Создать православный ИГИЛ в городской цивилизации невозможно. Всегда будет небольшой процент профессиональных и бытовых националистов, вплоть до радикалов, тяготеющих к откровенному нацизму, но в целом изменить ментальность городского жителя на традиционную можно только одним способом – вырвать его из городской цивилизации, выжечь пространство и переселить всех в деревню. Сам по себе этот процесс небыстрый, будет сопровождаться тяжелейшими катастрофическими процессами, управление которыми находится за пределами возможностей современной российской управленческой системы. Поэтому в конечном итоге всё заглохнет.

Мы видели, как это происходит, на примере "пандемии", когда власть пыталась методом террора принудить населения бояться, чтобы этот страх конвертировать в управленческие решения для изменения социальной системы в интересах власти и тех сил, интересы которых российская власть представляет в нашей стране. Но сопротивление населения приняло такие масштабы и формы, что террор захлебнулся и выродился в имитацию процесса. Так что передача полномочий Дугину или его идейных соратников в вопросах искоренения зловредных и чуждых им этических норм приведет к тому же результату – краху всего проекта.

Сергей Кузнецов

Господи, я вот представляю студентов РГГУ девяностых годов, часть из которых в этот момент зачитывались Дугиным! Вот бы им сказали, что Дугин захватит их alma mater – не могу даже представить, как бы они [обалдели]!

То есть, нет, могу. Примерно так же, как [обалдел] бы я, если бы где-то в 1984 году мне сказали бы, что

– через 20 лет одноименная книга будет самой продаваемой в России

– памятник Бродскому поставят на Садовой

– Солженицына наградит президент РФ.

Интересно, впрочем, как они сегодня на это реагируют. Думаю, нервно смеются.

Впрочем, на вручение награды Солженицыну из рук полковника КГБ я бы тоже нервно реагировал, если бы в этот момент уже не потерял способность удивляться таким вещам🙂

То есть, ну, жалко РГГУ, но это же явное свидетельство того, что любая радикальная позиция в России имеет шанс быть реализованной, если долго подождать. Так Л.Я.Гинзбург дожила до публикации своих дневников и того признания, которого она заслуживала, а Александр Зиновьев зачитывал в МГУ свои Зияющие высоты.

То есть надо жить долго, какими бы не были твои взгляды – либералы, консерваторы, советский, антисоветский, какая, собственно, разница!

Все переменится, как пел Псой

Эх раз, еще раз

Еще много, много раз!

До ста двадцати, друзья!

Вместе с тем грустно наблюдать за тем, как образование и наука в России в очередной раз разрушаются, чтобы когда-нибудь возродиться из пепла.

Андрей Никулин

Вначале – приведение общественных наук к единому "марксистско-ленинско-сталинскому" знаменателю, потом погром "продажной девки буржуазии" кибернетики и "нацистско-вейсманистско-морганистской" генетики, а также "уроки языкознания", теперь "новая история" и "дугинщина".



В связи с этим три вопроса:

1. Насколько же крепка была отечественная наука, если после всех подобных вычесываний умудряется, кряхтя, еще что-то созидать?

2. Насколько бы она могла развиться в ином, идеальном мире, безо всех подобных вмешательств?

3. Останутся ли силы и заделы после "всего этого" для восстановления?