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Большинство эвакуированных вчера с "Азовстали" не захотело остаться в "ДНР"

Эвакуация из Мариуполя

Утром в понедельник проходит эвакуация мирных жителей из Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Пётр Андрющенко. В соцсетях появились видео с эвакуационными автобусами. Колонна едет из Мариуполя в направлении Бердянска, а далее в Запорожье, которое находится под контролем украинских властей.

Речь идёт об эвакуации людей, находящихся в районах, подконтрольных российским войскам, и пожелавшим выехать в Запорожье. Сколько человек выехало из города - пока не известно.

Сегодня же должна была продолжиться и эвакуация гражданских лиц с территории завода "Азовсталь", которую удерживают украинские военные. Накануне, по данным украинской стороны, при посредничестве ООН и Красного креста удалось эвакуировать более 100 человек, они сегодня должны прибыть в Запорожье.

Сепаратисты так называемой "ДНР", в свою очередь, заявили, что за вчерашний день с территории "Азовстали" были эвакуированы 80 мирных жителей. Согласно сообщению, 11 из них пожелали остаться на подконтрольной сепаратистам территории, а остальные 69 - выехать на территорию, подконтрольную Украине.

По оценкам, в Мариуполе, почти полностью разрушенном в ходе российской осады и штурма города, могут оставаться около 100 тысяч мирных жителей, в том числе несколько сотен - в подземельях на "Азовстали". Операция по их эвакуации при участии ООН началась 30 апреля.

Украина ранее обвинила Россию в насильственной депортации жителей Мариуполя на территорию России. Российские власти утверждают, что не депортируют жителей, а открывают для них "гуманитарные коридоры".

Число погибших жителей Мариуполя неизвестно, в данный момент можно опираться только на оценки, согласно которым, их от нескольких тысяч до десятков тысяч.

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