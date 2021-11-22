Большинство россиян считают, что за последние 5 лет их права не нарушались

Большинство россиян (65%) ответили, что за последние пять их права не нарушались, свидетельствует из опроса "Левада-центра" (признан в России иностранным агентом). Наоборот считают 32% респондентов, ещё 3% затруднились ответить.

Наиболее чувствительными в этом вопросе оказались россияне в возрасте 25-39 лет, а также представители малого и среднего бизнеса. Они чаще других замечали нарушения, – подчеркнул руководитель отдела социокультурных исследований "Левада-центра" Алексей Левинсон.

Социологи также отметили: 24% из тех, кто заявил о нарушении прав, доверяют при этом Владимиру Путину. 48% респондентов нарушений не претерпевали, но и президенту России не доверяют.

Чаще всего, по мнению участников опроса, в России нарушаются права на свободу слова (16%), справедливый суд (15%), медицинскую помощь (15%), хорошие условия работы и справедливую оплату труда (13%), а также на получение информации (10%).

Самыми важными респонденты назвали право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность (так ответили 75%), на медицинскую помощь (62%), справедливый суд (62%), свободу слова (61%) и неприкосновенность имущества (53%).

С 2017 года количество россиян, считающих свободу слова одним из наиболее важных прав, выросло почти вдвое (ранее так отвечали 34% респондентов).