Несмотря на очный формат встречи, некоторые ограничения все же будут

Главное из них, по словам Дмитрия Пескова, заключается в том, что в этот раз аккредитация на мероприятие имела закрытый характер. На пресс-конференцию смогут попасть только представители тех СМИ, которые получили приглашение от администрации президента. Среди них, как федеральные, так и региональные средства массовой информации, а также представители иностранных СМИ и СМИ, признанные "иностранными агентами".

На вопрос журналистов, по какому принципу и критериям в этот раз будет формироваться список аккредитованных СМИ, Песков ответил: "Это журналисты и СМИ, которые принимают активное участие в освещении политических, экономических событий и президентской повестки дня". Русская служба Радио Свобода обратилась в администрацию президента с просьбой об аккредитации и получила приглашение участвовать в мероприятии. Нашу редакцию на пресс-конференции представляет Юлия Вишневецкая.

Традиционно, по словам Пескова, из регионов также приедут журналисты. "Их формировали по федеральным округам полпреды президента вместе с главами регионов". "Поэтому традиционно будет чуть больше половины региональных журналистов", - сказал он. Из-за ограничений в нынешнем году значительно сократилось общее количество аккредитованных представителей СМИ- чуть более пятисот человек против 774 в 2020 году и примерно 1900 в допандемийном 2019 году.

Перед пресс-конференцией все собирающиеся на нее журналисты должны сдать три ПЦР-теста на коронавирус.