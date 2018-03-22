Джон Болтон станет советником президента США по нацбезопасности

В четверг вечером президент США Дональд Трамп объявил о назначении бывшего представителя США в ООН Джона Болтона своим советником по вопросам национальной безопасности. Болтон вступит в должность 9 апреля.

Он заменит на этом посту генерала Макмастера, который стал советником президента по национальной безопасности в феврале прошлого года после вынужденной отставки Майкла Флинна. В сообщении на Твиттере президент Трамп поблагодарил Макмастера за отличную работу.

Информация о возможной отставке Макмастера циркулировала в последние недели. Было известно, что между президентом и его советником по национальной безопасности существуют трения. В феврале, после предъявления обвинений тринадцати российским гражданам во вмешательстве в американский избирательный процесс Макмастер публично назвал улики "неопровержимыми". Президент Трамп в ответ упрекнул Макмастера в том, что тот забыл упомянуть о том, что действия России не отозвались на результатах президентских выборов в США.

Джон Болтон известен своими консервативными взглядами. В декабре 2016 года он подверг критике администрацию Барака Обамы за слабый ответ на вмешательство Москвы в американские выборы. Он назвал это "атакой на нашу конституционную систему". 15 марта в интервью телеканалу Foxnews Болтон заявил о необходимости дать "очень жесткий ответ" на покушение в Солсбери. Необходимо внушить Владимиру Путину, сказал Джон Болтон, что если он прибегнет вновь к таким действиям, то расплата за это будет гораздо более значительной.