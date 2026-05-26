Болванками по гаражам. Зачем Россия стреляла "Орешником"

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 26 мая

01:20 Зачем Россия применила ракету «Орешник» при ударе по Украине 24 мая. Западные дипломаты не боятся кремлевских запугиваний обстрелами Киева

06:41 Российская армия продолжает попытки окружить город Константиновка в Донбассе

08:18 Чешская полиция освободила настоятеля храма РПЦ в Карловых Варах митрополита Илариона

12:29 Александр Шохин назначен бизнес-омбудсменом в России

17:22 США ударили по объектам на юге Ирана, несмотря на идущие переговоры. Израиль не намерен отказываться от операции против «Хезболлы» в Ливане

19:12 :23 Распространение вируса лихорадки Эбола в Африке не удается взять под контроль

22:24 Папа римский Лев XIV предупредил об опасности бесконтрольного развития ИИ

24:51 Умер саксофонист Сонни Роллинз