Бомбардировщики Ту-95 вылетели с авиабазы "Оленья"

Агентство УНИАН сообщило, что в ночь на четверг, 21 сентября, во временно оккупированном Крыму раздаются взрывы. Очевидцы заявляют о налете дронов на аэродром в Новофедоровке. Взрывы слышны в Севастополе, Черноморском и в районе Симферополя, сообщило агентство.

Вечером 20 сентября Воздушные силы Украины сообщили о вылете восьми самолётов Ту-95МС с авиабазы "Оленья" в Мурманской области. Украинские источники сообщили о вероятности пусков крылатых ракет с российской стороны. Официально распространяется призыва "Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".

Как сообщает "Украинская правда", воздушные силы отменили ранее объявленную угрозу применения баллистического вооружения в Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины подтвердило, что украинские военные нанесли удар по командному пункту Черноморского флота РФ возле Севастополя.