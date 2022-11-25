"Бомбят Украину, но мрак - в России". Соцсети о последствиях обстрелов

После массированных российских обстрелов 23 ноября жители многих украинских городов более чем на сутки остались без электроснабжения и тепла. В Киеве не было и воды, перебои с электричеством начались и в соседней Молдове. С тех пор энергосистему, согласно сообщениям Укрэнерго, удалось восстановить на 70%, но в ближайшие дни во многих регионах свет будет включаться только урывками, на несколько часов в день. Эту "военную тактику" России нельзя назвать ничем иным, как актами террора по отношению к мирному населению, пишут многие комментаторы.

Екатерина Барабаш

Маленький Яша сидит в Киеве без света, без воды, без отопления, без интернета. Это же очевидно - он нaциcт, нациoнaлиcт и живет ровно в центре принятия решений. Сыну моему вчера в подарок на день рождения отправили ракету, которая попала в жилой центр принятия решений в Вышгороде аккурат рядом с ним, сначала пролетев у него над головой, и дом изрядно тряхануло. Так и представляю себе эту ракету с надписью "Дорогому Юрочке от благодарных бывших соотечественников к 37-летию" и с воздушными шариками на ленточке.

Александр Морозов

Они просто "сеют тьму", это "мертвые при жизни люди", упыри, безглазые прихожане храма смерти

Массированные удары, направленные на то, чтобы погрузить во тьму каждую украинскую семью, разрушить условия жизни для всех. "обстрелы" - это слабое слово. "Разрушение гражданской инфраструктуры" звучит слишком технически. Дело же не в самом факте урона зданиям и сооружениям, они восстановимы достаточно быстро. Цель в том, чтобы в жизни каждого украинца в память были врезаны эти моменты бегства школьников в укрытия, родительской тревоги, чтобы каждый помнил, как сидели без света и воды, чтобы перед глазами у всех стояли мечущиеся работники коммунальных служб на дымящихся руинах. Цель в том, чтобы целая страна потом 20 лет помнила, как "все сидели на керосинках", как люди адаптировались к тому, что в ландшафте жизни каждый день появлялись новые черные пятна пустот, слепые дыры. Что себе говорят те, кто это делает? Анализ их риторики или даже их внутренней аргументации лишен всякого значения. Они просто "сеют тьму", это "мертвые при жизни люди", упыри, безглазые прихожане храма смерти. Испытывают ли они наслаждение от результатов своей "работы", т.е. от производства хаоса, низведения жизни людей на тревожные уровни бытия? Наслаждаются ли они своей миссией? Вчера на большой конференции европейских славистов, посвященной "советизму", разным практикам СССР, я слушал доклады и думал: это хуже, чем сталинизм или "лучше"? вот это все, что мы сегодня видим - оно направлено на то, чтобы "сделать с человеком что?", во что противоестественное его превратить. Это истребление бытия, производимое генератором деградации, давайте, обессилим людей, "подавим" их, растратим их жизненные силы, заставим их адаптироваться к патологии, к непрерывному выжиганию фрагментов реальности...

Нет, никто не должен "адаптироваться" к этому. Этот генератор превращения человека в жидкую кашу не может одержать победу, это бы означало просто победу смерти над жизнью.

В Запорожской области при обстреле погиб новорожденный младенец.

Мелани Бачина

Сегодня много всего случилось. Страшного. Непоправимого. Такое почти каждый день теперь. Это страшное, кровавое, бессмысленное и непоправимое стало неотъемлемой частью жизни. Из-за него я почти ничего не пишу. Редко комментирую. Как-то нет сил, да и желания тоже нет.

Но сегодня думаю весь день только об одном.

Запорожье. Двухэтажный корпус родильного отделения. Ночь. Ракетный удар. Под завалами мама и ее младенец. Маму вытаскивают спасатели, ребёнка сначала не могут найти. потом находят. Мертвым.

Мама выжила, младенец погиб.

Ему было всего два дня.

Два дня маленькой такой жизни. Важной такой жизни, ценной такой.

И всего два дня. Два дня

В украинских городах развернули "пункты несокрушимости" - места с электричеством и интернетом, где можно согреться и зарядить мобильный телефон.

Иван Бабицкий

Попытки сломить Украину террором против гражданского населения провалятся, как всегда проваливались все подобные расчёты.

Почерк режима и лично Путина - подлости, которые не окупаются даже с точки зрения циничной пользы.

Виталий Манский

Мой родной Львов лишили света и тепла. Лишили те, кто хотят лишить будущего всех до кого долетят их ракеты и доползут их танки. Но наступает утро, рассеивается туман, и просыпаются свободные люди, свободной страны, которых холод закаляет и приближает светлое завтра. Слава Украине!

Александр Подрабинек

Для украинцев война превращается в Отечественную

Разрушение энергетической инфраструктуры Украины, попытки сломать волю украинцев холодом и разрухой меняют характер войны. Для украинцев она превращается в Отечественную, когда непосредственной стороной военного конфликта становится уже гражданское население, а не только армия.

Многие комментаторы отмечают, что ситуация в украинских городах все больше приближается к тому, что переживали жители блокадного Ленинграда, и история города, выстоявшего в борьбе с нацистами, начинает работать против российской пропаганды.

Татьяна Мэй

Сложно не вспомнить ленинградскую блокаду, темный город, очереди за водой на Неве и каналах. Но это нам. Вспоминают ли о ней люди, развязавшие эту войну, не спрашиваю, за неимением в них человеческого. А вот обычные сограждане, продавшие все - украинских друзей, родственников, будущее собственных детей, даже свое благосостояние, за возможность унизить соседей, - должны бы помнить.

Александр Баунов

Я как советский ребенок хорошо помню военные кадры Ленинграда прежде всего, но и других, где на примере большого города, в котором ходят за водой и стирают в реке, топят буржуйки в квартирах, освещают их свечами или просто банкой с машинными маслом и фитилем, где ходят мимо вставших лифтов на высокие этажи и мимо вставших трамваев в дальние кварталы, нам рассказывали с каким бесчеловечным врагом нам пришлось иметь дело: даже склады с продовольствием разбомбил.

Война за память о войне в очередной раз оборачивается разрушением этой памяти

Пока гипотетически, но если ради достижения целей СВО будет возможность оставить еще и без еды, вновь найдутся соотечественники, радующиеся мощи оружия и гению командования, которое зато спасает жизни наших ребят? Тогда все эти кадры замерзающего темного Ленинграда теряют прежнюю обличительную силу, и война за память о войне в очередной раз оборачивается разрушением этой памяти.

Или мы вступаем в пространство дистиллированного релятивизма, где одни и те же картины вызывают ужас или ликование в зависимости от стороны. Это пространство, где возможны и публичные казни (общественность уже требует), и лагеря (тоже), и казнь Христа в высшей степени оправдана государственными интересами. Так война за веру превращается в войну против нее. Впрочем, с войной за веру, общую или частную, всегда так.

Игорь Савельев

Львов, Киев без света и тепла. Знаю, что многие даже из тех, кто верил в «денацификацию», втайне недоумевают, что происходит. А происходит вот что: Путин, фетишизировавший ленинградскую блокаду, вплотную приблизился к осуществлению своей мечты.

Эта тема всё сильнее прирастает в официальных апокрифах президента: так, несколько лет назад у него обнаружился старший брат, погибший в блокаду (впервые Путин рассказал о нем в 2012, до этого ни в каких биографиях не было упоминаний; в 2019 президент заявил на СПЧ об обнаружении его могилы). А на днях Первый канал сообщил, что отец Путина героически погиб в боях за Невский перешеек. И хотя это было за 9 лет до его рождения, мистическо-евангельский подход пропаганды не должен удивлять (если Путин умрет в своей постели, мы еще увидим воплощение довлатовского рационализаторского предложения: «Не следовало писать о его болезни, о кровоизлиянии в мозг. Да еще публиковать какой-то неуместный анализ мочи. Надо было заявить, что Сталин воспарил. Даже просто написать — исчез. И все бы поверили»). Наконец, после февраля, объясняя логику Путина (которую невозможно объяснить), политологи запустили красивую формулу, что он ощущает себя последним солдатом Второй мировой войны.

Возможно, так и есть. Они же не уточняли, с какой стороны.

Российские чиновники открыто заявляют, что цель обстрелов - принудить Украину к переговорам.

Виталий Рувинский

«Власти Украины имеют все возможности урегулировать ситуацию и прекратить страдания народа, выполнив требования РФ» — Песков.

Прямым текстом. Нет нужды притворяться.

Не перед кем.

Александр Коляндр

Небензя в отличие от стыдливых словоблудов сказал прямо - Россия будет бомбить инфраструктуру Украины, пока та не пойдёт на переговоры, а точнее, пока не признает российскую аннексию, новые границы и пр

"Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", - заявил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, - одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО"

Чиновникам вторят пропагандисты.

Сергей Марков

Я глубоко сочувствую жителям Харькова, Одессы, Николаева, Днепра, Запорожья, которые много дней имеют перебои в электричестве.

1. Вина за это лежит на тех, кто 8 лет стрелял по Донецку и оставлял там людей без электричества.

2. Вина за это лежит на тех, кто терзают Украину террором 8 лет.

3. Вина за это лежит на Зеленском, который обещал вам мир на Донбассе и мир с Россией, но обманул вас и все делал для войны.

4. Вина за это лежит на вашем оккупанте, США.

Уберите их, прекратите стрелять по Донецку и наслаждайтесь миром и светом.

Сергей Мардан

Если рассматривать вчерашние удары по Украине как акт возмездия, то оно вполне удалось. В среду большая часть Украины осталась без света.

Наконец в энергетике Украины начались необратимые изменения, которые дадут синергию полного коллапса и анархии. Три последние полностью функционирующие атомные электростанции страны были отключены от сети и введены в режим аварийной остановки. [...]

Принцип единой энергосистемы, заложенный в ленинском плане ГОЭЛРО, работает против Украины. Отказались от советского прошлого, отказывайтесь от света и тепла.

Украинцы твердо намерены выстоять.

Иван Яковина

Во всем чувствуется неприятие идеи о том, чтобы сдаться, прекратить сопротивление, попросить пощады

Смотрю по сторонам, читаю, что пишут люди, и понимаю, что искомого результата у российских бомбардировок инфраструктуры не будет.

Замерзающих городов без света, воды и еды, население которых массово бежит в ЕС, я не вижу.

Честно говоря, на данный момент у меня нет ни одного знакомого человека, который сказал бы: "Так, всё, меня это достало. Уезжаю". Многие заранее думают о "запасных аэродромах", что разумно. Но сейчас никто не едет.

Кто-то покупает генераторы, кто-то – аккумуляторы, кто-то солнечные панели, кто-то Старлинки, а кто-то скважину для воды копает.

Во всем чувствуется неприятие самОй идеи о том, чтобы сдаться, прекратить сопротивление, попросить пощады. Такая мысль ни у кого даже не появляется.

И дело не в терпении. Люди спокойно и деловито ищут способы решения возникающих проблем и по мере сил решают их.

Скажем, я вижу всё больше окон с довольно ярким светом во время блэкаутов в многоэтажке напротив. Очевидно, жильцы нашли какие-то источники энергии и экономичные лампы, поэтому не сидят при свечах.

Знакомые покупают термосы для горячей еды и чая, а также маленькие газовые плитки для приготовления еды.

В магазинах и больницах тарахтят генераторы, жизнь, в общем, продолжается...

Даже мерцающий мобильный интернет постепенно становится немного лучше, чем был. Видимо, сотовые операторы как-то решают эту проблему.

Полностью вырубить Киев крылатыми ракетами у Путина не никак не получается. Более того, думаю, дальше автономность людей и организаций будет расти, зависимость от больших ТЭЦ – сокращаться. Причем не столько благодаря государству (хотя оно тоже много делает), сколько благодаря самим жителям украинских городов.

Тут надо сказать, что от постоянных блэкаутов, конечно, устаешь. Они очень раздражают. Нельзя исключать, что многие люди (особенно пожилые и с детьми) на определенном этапе не выдержат всего этого и уедут из больших городов в сёла или за границу. (Никого не осуждаю, я и сам могу уехать, кто знает...).

Тех, кто в России надеется на колоссальную катастрофу в Киеве, ждет разочарование

Но тех, кто в России надеется на какую-то колоссальную катастрофу в Киеве, думаю, ждет разочарование. Украинское общество не иерархическое, где благополучие каждого человека зависит от качества работы высшего центра принятия решений. Оно сетевое: тут благополучие каждого опирается на помощь и активность соседей, общины, а не начальника в высоком кабинете.

Поэтому удары даже по центрам выработки электричества приведут лишь к временному переносу теплоэлектрогенерации на нижний, сетевой уровень, а не к коллапсу системы в целом.

Но кумулятивное чувство неприязни украинцев к России, все эти ракетные удары, конечно, существенно увеличат. Это, пожалуй, останется главным их итогом.

Виктор Трегубов

- Украинцы, почему вы не выходите на улицы?!

- Эээ. А зачем?

- Требовать, чтобы ваш президент прекратил обстрелы!

- Так не он же обстреливает, а вы.

- Но он же может прекратить обстрелы, объявив сдачу!

- Вот если попробует - тогда выйдем.

Юрий Касьянов

Наша ситуация отнюдь не уникальная. Немцы в годы Второй мировой бомбили Британские острова с той же целью - посеять панику, создать атмосферу страха, вернуть британцев в средневековье, навязать условия позорного и гибельного "мира" с нацистской Германией. Британцы и американцы потом бомбили немцев - чтобы уничтожить военно-промышленный потенциал, оставить немцев без света, воды, тепла, и заставить капитулировать. Сожгли Дрезден, кстати, именно с этой целью. Сожгли Хиросиму и Нагасаки, чтобы заставить капитулировать Японию.

Так что ничего нового и экстраординарного не происходит. Конечно, по меркам современного цивилизованного мира это - терроризм, но для нас это - банальная, кровавая, холодная война. Именно так мы должны оценивать происходящее, именно так надо понимать логику действий противника.

Надо выстоять под градом ударов, чтобы измотать противника, накопить силы, и отправить врага в нокдаун

Враг будет наносить удары за ударами, и с каждым ударом будет труднее восстанавливаться. Это как в боксе, когда надо выстоять под градом ударов, чтобы измотать противника, накопить силы, и отправить врага в нокдаун.

Меня в этом плане очень интересует работа нашей военной экономики. Люди, предприятия, которые ремонтируют технику, занимаются производством, выпускают броневики, боеприпасы, станки для пулеметов, паяют электронику, делают дроны, шьют обмундирование, организовывают доставку военных грузов, и т.д. - они должны работать в любых условиях, как больницы и госпитали. Должны быть обеспечены автономным электроснабжением, теплом, питанием; должна быть продумана логистика на работу и с работы, надо позаботиться об их семьях...

Всех из больших городов не вывезешь. Мы должны взять на вооружение опыт Второй мировой войны, когда инженеров, рабочих размещали вместе с семьями недалеко от предприятий, в защищенных местах, буквально в казармах, обеспеченных теплом, светом, возможностью поесть, помыться...

Действующая армия воюет в ещё куда более тяжёлых условиях, но солдаты привыкли, солдаты экипированы, одеты, обуты; на фронт потоком идут буржуйки, генераторы, стройматериалы... Однако сегодня фронт проходит и в тылу. От стойкости тыла, от врачей, рабочих, водителей, продавцов в магазине, и людей сотен других профессий зависит наша победа.

Это важно.

Александр Луфер

В истории людей ещё не было такой формы власти, которая бы утверждала, что уничтожает народы и разрушает города просто потому, что такова их природа.

Любые войны велись под предлогом установления справедливого порядка.

Полемизировать сегодня с рашистами на тему "кто виноват" - не только бесполезно, но и аморально, потому что само обсуждение подразумевает возможность правомерности геноцида и разрушения городов. Возможность вариантов и соглашения.

Такие рассуждения после XX века невозможны, потому что есть международное право, которое после победы над нацизмом установило запреты на захватнические войны и дало определение агрессивной войне и геноциду.

Время полемики прошло. Теперь всё решит сила оружия

Нацисты тоже обвиняли народы, подлежащие уничтожению, в виновности, а себя объявляли стороной, которая вынуждена защищать свои жизненные интересы и права на территории.

Не надо полемизировать с людьми, оправдывающими геноцид украинского народа и разрушение украинских городов.

Пора осознать, что время полемики прошло и теперь всё решит сила оружия.

Настоящий мрак, по мнению многих комментаторов, сейчас царит не в Украине.

Женя Дисс

Это в России тьма. А у нас просто временно выключили электричество

Сергей Медведев

Сама Россия уже давно живет во мраке, теперь упорно тащит в него украинцев

Российские ракеты погружают Украину во мрак. Сама Россия уже давно живет во мраке, теперь упорно тащит в него украинцев, которые отчаянно сопротивляются. После ввода санкций на энергоресурсы мрак стал основной статьей российского экспорта - конкурировать в чем-то полезном и созидательном эти озлобленные на весь мир недоумки все равно неспособны. У СССР хотя бы был космос и утопическая, но благородная идея победить неравенство, у орков, захвативших власть в России, нет ничего кроме личных интересов и ядерного оружия, доставшегося им от СССР по наследству. Нет ни одной идеи, как сделать этот мир лучше. Фюрер постоянно бормочет что-то нечленораздельное про традиционные ценности, которые Россия якобы защищает. При этом никто не понимает, что это за ценности, в том числе и он сам. Вся эта вода про преемственность поколений и служение отечеству не заходит вообще. Единственной худо-бедно работающей скрепой оказалась пещерная гомофобия, офигеть, конечно, какая прорывная идея, но похоже других ценностей у них для вас нет. Поразительно, до какой степени интеллектуальной деградации нужно дойти, чтобы конструировать свою идентичность вокруг идеи ненависти к однополой любви. Развязывать войны и убивать «мирняк» можно, а вот держаться на людях за руку и целоваться – нет, это уже преступление. Сама концепция традиционных ценностей - абсолютный фейк, очередная апэшная разводка для лохов. Нет никаких традиционных ценностей, кроме божественных заповедей, но трудно назвать их традиционными для народа, уничтожившего или закрывшего после революции более 95% православных храмов и расстрелявшего 80% представителей духовенства. То, что Путин называет традиционными ценностями, в современном мире называется предрассудками и варварством. Иран - страна "традиционных ценностей". Там за то, что женщины попытались снять хиджаб, уже убили больше 400 человек. ИГИЛ тоже воевал за традиционные ценности – там уничтожали музеи, а геев было принято сбрасывать с минаретов. В некоторых полинезийских племенах до сих пор едят мясо поверженных врагов. Каннибализм – тоже вполне себе традиционная скрепа, которую либеральные глобалисты с Запада пытаются уничтожить.

Мрак неконкуретноспособен – как и российская промышленность

Русский мир - это мрак в стадии агрессивной экспансии. Проблема орков в том, что мрак неконкуретноспособен – как и российская промышленность. Людям интересны технологии. Прорывные идеи, делающие мир красивее и безопаснее. Это нормальное человеческое желание - хотеть жить в счастье, комфорте и мире. Рожать детей, строить планы. Россия приносит с собой горе, разрушения и войну. Трудно не согласиться с Чаадаевым, утверждавшим, что предназначение России – быть антипримером, постоянно совершать роковые ошибки, чтобы мир смотрел на них, ужасался и делал наоборот. Украинцы, как джедаи, будут биться до полной победы света, лишь бы не жить в русском мраке. Сколько бы бомб ни сбросила армия РФ на энергосистему Украины, страну ждет светлое будущее, а россиян – бесконечный бэд трип, долгое и мучительное погружение в сердце тьмы. Все эти популярные выражения типа «самая темная ночь перед рассветом» звучат конечно успокаивающе, но не стоит на них слишком полагаться. Когда целая страна стремится во тьму, развеять ее могут только сами граждане – если очень-очень захотят выбраться к свету. Звучит, увы, нереалистично. Поэтому никто не может сейчас понять, что ждет Россию в будущем, – там такой мрак, что ничего не видно

Наталья Резник

Есть более развитые страны, есть менее развитые.

Есть страны, производящие компьютерные технологии, есть - производящие материалы, есть - продукцию сельского хозяйства.

И только Россия стоит в этом списке особняком, производя смерть и разрушение. Два основных российских продукта: разрушение и смерть.

И никто в этом смысле не может сравниться с Россией: ни по мощи, ни по обьему, ни по цене.

Главные предметы национальной гордости: масштаб разрушений и количество смертей.

За неимением иного.

Обстрелы начались в тот же день, когда Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Реакция международного сообщества многих разочаровывает.

Наталья Геворкян

Сколько будет продолжаться этот цирк за счет жизней украинцев?

Не знаю, кто из вас посмотрел Совет Безопасности вчера. Я посмотрела и послушала. И поняла, что СБ ООН - это такая миниатюрная копия мира: все понимают, что происходит, все против войны и жертв среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры, но есть один, который за: в СБ это Небензя, который несет несусветную чушь и передергивает в каждом предложении, и все остальные слушают и ничего не могут почему-то сделать, в мире - это российский президент, который регулярно расчехляет на словах пока ядерное оружие, и весь мир слушает и почему-то ничего не может сделать. Ну, и сколько будет продолжаться этот цирк за счет жизней украинцев?

Андрей Волна

Не Украина демонстрирует бессилие. А «коллективный Запад» демонстрирует полное бессилие.

Признали РФ страной - спонсором терроризма. Это правильно. И?

В Киеве и области нет света. В Киеве нет воды. Обесточены большинство городов и областей Украины. Нет ни тепла, ни воды, ни света.

И всё это в результате ракетных ударов. Ударов по мирным объектам и объектам инфраструктуры.

Есть чувство бессилия. И чувство вины (именно вины, а не ответственности; разницу знаю). Вины, что не искупить в течение всей оставшейся жизни.

Интересно, а есть ли чувство пусть не вины, но ответственности у политиков, что и в этой ситуации живут в рамках real politics? Что до сих пор не дали (именно не дали!) Украине не то, что дальнобойного вооружения, но и адекватных сил и средств ПВО?

Неужели непонятно, что Украина воюет за всех

Неужели непонятно, что Украина воюет за всех. Не только за страны Балтии и Польшу, что помогают, как могут.

Украина воюет и за Израиль. За Швейцарию. За Штаты. За Венгрию. За Грецию. За Чехию. За всех вас. За всех нас.

Дадите Украину уничтожить?

Вы - следующие. Не сомневайтесь.

Марина Шаповалова

...Украина со всеми живущими в Украине людьми - средство? Расходник? Или как относиться к тому, что сейчас 30 миллионов (или 20?) должны жить без света в городах, а эксперты подсчитывают, сколько ещё у "путена" осталось ракет? Следующий удар (завтра, послезавтра?..) оставит города без воды. Это как - всё идёт по плану? Господа не без удовольствия ждут, когда ракеты закончатся, чтобы захлопнуть крысоловку?

Там, на богатом Западе, десятки тысяч высокооплачиваемых сотрудников разведок и прочих спецслужб существуют якобы ради обеспечения странам и миру безопасности. Крысоловка в виде целой европейской страны - это лучшее, что они могли придумать для избавления от агрессора? Получается, что так.

У них-то действительно всё хорошо. Агрессор слабеет, а у них ВПК заработали на новых заказах, стимулы к разработкам и производству новых видов оружия появились. Выгодный передел рынков, опять же. А цена - "всего-то" одну страну по ходу вбомбят в каменный век. А другая сама себя доведёт до полного истощения и озверения, ну её вообще не жалко. Минимальные издержки, считай.

Тем временем с начала войны прошло уже девять месяцев.

Аркадий Дубнов

Девять месяцев ужаса.

Мерзость запустения умов и смыслов.

Очень большая беда

Андрей Десницкий

Девять месяцев нужно, чтобы из страсти и слияния душ - или хотя бы тел - родился новый, никогда прежде не живший человек. Не было прежде такого, и потом уже никогда не будет. Это его жизнь. Она бесценна. Его так трудно выкормить, вырастить, выпустить в большой мир.

Девять месяцев, как обрываются жизни тех, кого зачинали, вынашивали, любили. Тех, кого не было прежде и потом уже не будет больше никогда. Неповторимых. Живых.

Их убивают.

Зачем?