Борис Джонсон получил поддержку депутатов для участия в выборах

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов-консерваторов, что позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера партии и главы правительства. Об этом сообщили телеканал Sky News, журналист The Sunday Times Тим Шипман и журналист Би-би-си Крис Мейсон со ссылкой на источник в окружении Джонсона.

По подсчетам Би-би-си, публично о своей поддержке кандидатов высказался 201 депутат-консерватор из 357. Только 53 из них поддержали Джонсона.

Соперники Джонсона – бывший министр финансов Риши Сунак и лидер палаты общин Пенни Мордонт получили публичную поддержку от 125 и 23 депутатов соответственно. Сторонники Сунака требуют публикации списка поддержавших Джонсона депутатов-консерваторов – они сомневаются, что эти 100 депутатов в реальности существуют.

Пенни Мордонт стала первой и пока единственной из претендентов, кто официально заявил о намерении баллотироваться.