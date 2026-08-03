Борис Надеждин покинул РФ на фоне преследования со стороны властей

Политик Борис Надеждин 3 августа сообщил в соцсетях о том, что покинул Россию. Этому предшествовало его включение в реестр "иностранных агентов" и штраф по административному делу.

"Всем привет, есть хорошие новости: я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах", - говорит Надеждин в опубликованном в его телеграм-канале видео на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Пока не сообщается, как Надеждину удалось выехать из России. Ранее стало известно, что политику запретили выезд из России, ссылаясь на задолженность.

17 июля суд в Подмосковье оштрафовал Надеждина на тысячу рублей по административному делу о демонстрации экстремистской символики – из-за ссылки на видео, в котором появлялась фотография Алексея Навального. 10 июля Надеждина признали "иностранным агентом". Это произошло после того, как Надеждин, который пытался в 2024 году на антивоенной платформе баллотироваться в президенты, заявил о начале кампании по выборам в Госдуму. 19 июля он заявил, что прекращает кампанию.

Борис Надеждин занимается политикой с начала 1990-х годов. Был депутатом Госдумы, членом нескольких праволиберальных партий, при этом не участвовал в деятельности так называемой несистемной оппозиции. В 2024 году его допустили к сбору подписей на выборах президента, но не зарегистрировали его кандидатуру.