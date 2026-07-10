Борис Надеждин внесён в реестр "иноагентов"

Политик Борис Надеждин внесён в России в реестр так называемых "иноагентов". Об этом в пятницу сообщил Минюст. Надеждин в 2024 году пытался в качестве антивоенного кандидата баллотироваться в президенты России, к выборам его не допустили. Включение в реестр закрывает ему путь к выборным должностям.

Кроме Надеждина, в реестр были включены предприниматель в сфере туризма, бывший руководитель туристического подразделения "Арктикуголь" Тимофей Рогожин, журналистка проекта Ходорковский LIVE Екатерина Воропай и основанный бывшим начальником штаба Надеждина Дмитрием Кисиевым проект "Штаб кандидатов".

Минюст обосновал решение в отношении Надеждина тем, что политик "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", а также неназванной "нежелательной организации", распространял недостоверную информацию политике российских властей, а "также об избирательной системе Российской Федерации", "призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах". О Рогожине и Воропай сказано, что они живут за пределами России и выступают против "специальной военной операции", то есть войны в Украине.

Надеждин в фейсбуке назвал решение "ожидаемым" и написал, что "Перед выборами Госдумы пытаются устранить опасных оппонентов". По словам Надеждина, решение было принято в Кремле, а ответ на него будет "ярким и асимметричным".

В 2024 году Надеждина выдвинула в президенты впоследствии ликвидированная партия "Гражданская инициатива". Наряду с Екатериной Дунцовой, он стал одним из двух потенциальных кандидатов в президенты, открыто выступивших против войны. Его допустили к сбору подписей, однако в конце концов не зарегистрировали кандидатуру.