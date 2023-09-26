Бориса Кагарлицкого оштрафовали из-за отсутствия плашки "иноагента"

Суд в Москве оштрафовал на 40 тысяч рублей находящегося в СИЗО социолога и политолога Бориса Кагарлицкого по административной статье о нарушении правил деятельности "иностранного агента". Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

По данной статье так называемым иностранным агентам запрещается публикация материалов в интернете и СМИ без указания на присвоенный Минюстом статус. Публикации должны сопровождаться специальной плашкой. Какая именно запись Кагарлицкого стала поводом для штрафа, не уточняется.

Социолог и политолог Борис Кагарлицкий находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма. По версии ФСБ, он призывал в интернете к терроризму. Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов сообщал, что поводом для уголовного дела стал пост политолога о взрыве на мосту в аннексированный Россией Крым, который произошёл в октябре прошлого года. В своём телеграм-канале в публикации от 8 октября Кагарлицкий заявил, что с "военной точки зрения" смысл взрыва понятен: "будут проблемы со снабжением".