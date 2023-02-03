Борьба против уехавших. Александр Кынев – о вреде репрессий

С декабря в России продолжается политический карнавал самых разных заявлений патриотически настроенных политиков, от Сергея Цекова до Вячеслава Володина и Дмитрия Медведева, выдвигающих различные идеи о том, как бы наказать уехавших из страны с февраля 2022 года граждан. Выдвигаются идеи самой разной степени кровожадности: от специальных налогов (можно подумать, кто-то будет их платить) до конфискации имущества и даже лишения гражданства (лишение гражданства по рождению прямо запрещено Конституцией). Как правило, эти предложения имеют антиправовой и антиконституционный характер.

В новогодние праздники несколько депутатов Госдумы во главе со Вячеславом Володиным заявили, что уже разрабатывают законопроект, позволяющий конфисковывать имущество тех покинувших Россию граждан, которые публично критикуют действия властей. Вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова предложила забрать у них квартиры и передать детям-сиротам. Ранее Дмитрий Медведев написал, что уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать "врагами общества" независимо от "юридической квалификации их деяний". В конце января бывший член СПЧ журналист Екатерина Винокурова сообщила: её собеседники, "близкие к администрации президента", говорят, что пока никакой конфискации имущества не будет, это была низовая инициатива депутатов, не нашедшая пока поддержки в Кремле.

Тем не менее такие предложения продолжились. Депутат Госдумы Олег Матвейчев потребовал отказаться от практики выплаты денег уехавшим из России артистам за воспроизведение их песен по радио и телевидению. Де-факто идея репрессий политической части уехавших и так уже реализуется через признание наиболее общественно активных эмигрантов "иностранными агентами"; возбуждения против них уголовных дел; объявления организаций, где они работают, нежелательными (фактически запрещенными).

Злоупотребление угрозой, её массовость приводят к тому, что угроза перестает работать

Каковы последствия появления и, не дай бог, реализации всех этих инициатив по репрессированию граждан России, уехавших из страны? Массовая миграция из страны после начала событий на Украине, и особенно, после объявления в сентябре "частичной мобилизации", несомненно, создает массу проблем. Частично она власти полезна, так как ведет к "самовымыванию" протестного актива, особенно его организаторов (уехавших активистов можно заменить, заниматься рекрутингом, но уехала масса самих организаторов, тех, кто и способен искать, обучать, объединять активистов). Однако в реальности "политическая эмиграция" – очень небольшая часть уехавших, это сотни, максимум тысячи человек. А уехали сотни тысяч. Большинство из них публично не заметны, но и они опасаются за свою жизнь, за будущее своих детей и качество своей жизни в долгосрочной перспективе в самом широком понимании. И хотя "политические эмигранты" менее многочисленны, чем социально-экономические, они публично активны и выступают для значительной части граждан России в качестве референтной группы. Без массового отъезда политактивистов не было бы и такой массовой эмиграции остальных. В результате "полезная" для власти политическая часть процесса эмиграции неизбежно ведёт к бегству из страны и сотен тысяч граждан, никакого отношения к политике не имеющих.

О каких проблемах идёт речь? Решают ли инициативы репрессий против уехавших хоть какие-то из них?

Проблема первая. Массовая эмиграция, особенно образованных людей в трудоспособном возрасте, помимо очевидных негативных демографических последствий – это тяжелейший удар по экономике страны и перспективам её развития. Сколько граждан России покинуло страну за минувший год? Называются цифры от 700 тысяч до полутора миллионов с перспективой увеличения этой цифры. Спорить не буду, но очевидно: эти показатели значительны и заметны, особенно для крупных городов и определенных социальных и профессиональных групп. Могут ли любые санкции или репрессии в адрес уехавших кого-то из них сподвигнуть вернуться? Если кто-то от вас бежит, а вы ему в ответ не только кричите проклятия, но и начинаете кидать в него камнями, то вернётся ли он? Крайне сомнительно. Скорее всего, побежит прочь ещё быстрее, ведь страх, угроза жизни и безопасности и стали причиной эмиграции. Их эскалация не только никого не вернет, но и усилит мотивацию уезжать для тех, кто не уехал, но обдумывает такой вариант. Усиление неуверенности в правовых гарантиях своего положения, в том числе в правах собственности, усилит эмиграционные настроения как раз среди образованных и деятельных социальных групп (маргиналам терять нечего). Сомнительные правовые механизмы типа конфискаций и лишения гражданства точно не стимулируют частный бизнес участвовать в восстановлении экономики.

Проблема вторая. Эффективны ли репрессии как таковые? Страхи и наказания, стигматизация части общества работают только в том случае, если они имеют демонстративно-показательный характер, не затрагивая жизнь обывателя. Опора государства – именно в аполитичном обывателе, которого "не трогают" и которому важнее всего стабильность частной жизни. В результате многие граждане про репрессии до сих пор ничего не знают, и про "иноагентов" ничего толком сказать не могут (хотя сейчас точно знают много больше, чем раньше). Просто их это "не касается". Злоупотребление угрозой, её массовость приводят к тому, что угроза перестает работать. Если репрессировать по самому факту отъезда, то под репрессии попадет около 1% населения страны. В крупных городах эта цифра существенно выше: почти у каждого москвича или петербуржца есть знакомые, которые уже покинули Россию. По всей стране если не лично у каждого кто-то знакомый уехал, то знакомые знакомых уехали точно, по сути, "через одно рукопожатие".

Если у каждого жителя страны в результате новых угроз и новой волны притеснений окажется или знакомый "репрессированный", или "репрессированный через одно рукопожатие", то процесс затронет даже самых инертных обывателей. Речь пойдёт не о наказании неких мифических врагов из телевизора, но личных друзей и знакомых. О крахе стабильности как некой системы ценностей, ради которой власть и нужна. Какой смысл для обывателя во власти, которая осязаемо мешает его личной жизни? Мы видим, что запустить маховик репрессий легко, но остановить его крайне трудно. Силовики работают по принципу "на-гора": им нужны премии, звания, отчетность. Как отличить уехавшего по политическим причинам от всех остальных? По заявлениям, чтобы впредь замолчал? А с чего вы взяли, что он замолчит? Увеличение количества "репрессированных" неизбежно расширяет количество лично знакомых и симпатизирующих "репрессированным".

Никаких проблем публичные призывы к наказанию эмигрантов не решают. Наоборот, они эти проблемы лишь усиливают и создают новые. Зачем и кому тогда все эти заявления нужны? Во-первых, это можно рассматривать как признак отчаяния. Главные причины массовой эмиграции – кампания против Украины и мобилизация. Соответственно, только устранение этих причин способно создать стимулы для возвращения уехавших. Но об этом многие российские политики даже заикаться бояться, поэтому реагируют на проблему только так, как умеют, то есть делая ситуацию ещё хуже. Вероятно, кто-то считает, что повышение градуса воинственности способно усилить внутреннюю психологическую мобилизацию сторонников власти. Только вот новых сторонников никак не добавит, наоборот, несёт в себе риски увеличения числа недовольных и усугубления проблемы.

Во-вторых, как и со множеством иных проблем и заявлений (например, с предложением выдвигать на выборы "ветеранов СВО", о чём я недавно писал), аудиторией подобных инициатив является в реальности совсем не общественное мнение, а лишь один человек или группа лиц, которые и начали украинскую кампанию. В реальности это не попытка решения проблемы, но лишь демонстрация лояльности и гиперлояльности. Говорят и пишут то, что Кремлю, видимо, по мысли пишущих, должно понравиться. Иное поведение несет для многих чиновников личные риски. Так что им приходится или молчать, или проявлять вредную на самом деле инициативу. Пропагандистской истерией власть сама себя загнала в эту ловушку, из которой выхода (например, путём постепенного снижения уровня агрессии и публичного эпатажа) не видно.

Александр Кынев – московский политолог



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