Борьба с критикой людоедства. Блогеры – о Захаровой и русофобии

Представитель МИД РФ предложила учредить международный день борьбы с русофобией. Мария Захарова заявила об этом во время выступления в летней школе дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) для представителей госуправления. По ее словам, это могло бы произойти по аналогии с Международным днем памяти жертв Холокоста.

Блогеры посчитали это подменой понятий, так как ненависть к жертве в данном случае приравнивается к реакции на агрессивные действия. Комментаторы в соцсетях обращают внимание на то, что слово "русофобия" стало появляться в комментариях официальных представителей российского МИД после начала агрессии России в Украине, начиная с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым и начала боевые действия в Донбассе. "Новая газета" обращает внимание, что одновременно с заявлением Захаровой министерство иностранных дел РФ опубликовало подборку с "примерами проявления русофобии" со стороны политиков и общественных деятелей иностранных государств. Эта подборка начинает списком заявлений украинских политиков, начиная с 2014 года.

Аркадий Дубнов:

Полагаю, что подходящей датой для учреждения такого дня стало бы 24 февраля...

Прочел, что одна официальная барышня из российского МИД считает необходимым создать международный день борьбы с русофобией.

Она добавила, что именно русофобия и ее пропаганда, которая была развязана Западом, привела ко множеству трагедий.

Полагаю, что подходящей датой для учреждения такого дня стало бы 24 февраля...

Анна Полетаева:

Мария Захарова считает, что нужно создать международный день борьбы с русофобией.

Прекрасная идея, я считаю. Только почему день? Давайте год борьбы с русофобией. Даже рабочий сценарий могу предложить. Ровно год Россия никого не бомбит и не обстреливает, российские СМИ перестают лить грязь на другие народы и страны, Кремль перестает вмешиваться во внутренние дела других государств, перестает кидать своих союзников и заключать союзнические договора сразу с двумя воюющими друг с другом странами, перестает стравливать народы друг с другом, перестает называть всех вокруг нацистами и врагами – и главное, перестает ставить знак равенства между Кремлем и Россией и называть всех, кому не нравится политика Кремля, русофобами.

Как вам план, Мария? ) Хотя что я спрашиваю? У вас же всегда свой под рукой. И судя по заявлениям, ядреный ))

В связи с нововведением, предложенным Марией Захаровой, блогеры вспоминают о том, что язык ненависти можно услышать в выступлениях официальных представителей российского МИД, а в центре Москвы размещены информационные панели с ненавистным по отношению к другим народам содержанием:

Ost.less:

Москва 2025 – сон сумасшедшего, ты идешь по центру: там ягодные сезоны, за ними вакансии оператора БПЛА, идут куклы на ходулях, рядом – вечер военной поэзии, экспозиция СЕМЬЯ СКВОЗЬ ВЕКА, огромный самовар (???), следом выставка эпизоды финской русофобии

Олег Чеславский:

Русофобия (в интерпретации Кремля) – это любая критика России

Международный день борьбы с русофобией?

Это как день борьбы с критикой каннибализма.



Захарова заявила:

"С русофобией, как и с проявлениями ненависти по расовому, религиозному и национальному признакам, нужно бороться".



Звучит благородно. Вот только это, как обычно, манипуляция в чистом виде. Потому что Захарова подсовывает круглое под видом теплого.



❌ Приравнять русофобию к антисемитизму – все равно что приравнять сопротивление людоеду к ненависти к его жертве.



Антисемитизм – это ненависть к людям за сам факт рождения. Это язык геноцида.

Русофобия (в интерпретации Кремля) – это любая критика России: русско-фашистской армии, имперского прошлого, политических репрессий, войны и культуры насилия.



Разница принципиальна:

– Быть евреем – не выбор.

– Быть участником вооружённой агрессии, мародером и убийцей, воевать за деньги под буквой Z – осознанный выбор.



📌 Быть "русским" – это не биология, а политическая роль. Никто не рождается "русским" в смысле имперской идентичности. Люди рождаются мордвинами, украинцами, татарами, евреями.

"Русский" – это не происхождение. Это осознанная позиция.



Поэтому "русофобия" – это не про ненависть к народу или нации. Это - ответ на агрессию, колониализм, империализм, государственное насилие, геноцид, ложь и агрессию.



🧠 В чём суть манипуляции Захаровой?

Москва хочет, чтобы "русофобия" вызывала такую же мгновенную моральную реакцию, как антисемитизм, что невозможно априори.



Антисемитизм - это пещерная идеология истребления по этническому признаку.

"Русофобия" – это нормальная реакция на действия страны, которая разрушает международное право, нападает на соседей и при этом изображает себя жертвой.

Одно – причина.

Другое – следствие.

Одно – болезнь.

Другое – иммунный ответ.



🎯 И в этом главный фокус:

Захарова подменяет эти понятия, возводя "русофобию" до уровня антисемитизма, чтобы любое осуждение агрессии, неоколониальной имперской политики России стало преступлением.



🧨 Международный день борьбы с русофобией -

это не про защиту "русских".

Это – про запрет на критику Кремля.

Про то, чтобы сделать из агрессора вынужденную жертву, а память о геноциде в Буче – экстремизм.



