Боррель: Путину придётся выбирать между пушками и маслом

Санкции, введённые против России в связи с её вторжением в Украину, уже оказывают влияние на российскую экономику, и их эффект будет возрастать в будущем. Такое мнение высказал в посвящённой санкциям статье глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, не стоит надеяться на то, что санкции изменят стратегические расчёты президента России Владимира Путина уже в ближайшее время, поскольку он руководствуется в первую очередь не экономическими соображениями. Однако со временем, уверен Боррель, российскому руководстку придётся выбирать между "пушками" и "маслом", то есть продолжением войны и поддержанием уровня жизни людей.

Боррель напомнил, что ЕС освобождается и от энергетической зависимости, "которая долгое время препятствовала нашему политическому выбору перед лицом агрессивности Владимира Путина". Боррель также отмечает, что санкции ограничивают и военные возможности России, в частности, по производству высокоточного оружия. "Чтобы поддерживать воздушное сообщение, России придётся вывести из обращения большую часть своих самолетов, чтобы использовать запасные части, необходимые для того, чтобы позволить другим летать. К этому добавляется также потеря доступа к финансовым рынкам, отключение от крупных глобальных исследовательских сетей и массовая утечка мозгов" - перечисляет последствия Боррель. Он отмечает, что Китай не стремится помогать Москве обходить санкции.

Боррель также отметил, что санкции "ни в какой форме не направлены против экспорта российской пшеницы или удобрений", а в проблемах с экспортом украинского зерна обвинил Россию. По словам главы дипломатии ЕС, разрешить мировой энергетический и продовольственный кризис можно, только завершив войну, причём не на российских условиях.