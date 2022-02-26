Боррель: мы знаем, что миллионы россиян не хотят войны

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обратился к гражданам России в связи с российским вторжением в Украину.

В его твиттере появилось несколько записей на русском языке, в том числе "Кремль – это не Россия. Путин – это не российский народ". Боррель также записал видеообращение с русскими субтитрами. В нём он назвал войну России против Украины "братоубийственной", упомянул участников антивоенных акций протеста в России и сказал, что в ЕС знают, что миллионы россиян не хотят войны, и не ставят знак равенства между Россией и её руководством.

По словам Борреля, Путин хочет вернуться ко временам Российской империи, но тем самым ставит под угрозу будущее российского народа. "Европа хочет, чтобы в России жил процветающий и счастливый народ", сказал Боррель, а для этого необходимо прекратить войну.

Ранее с призывом выступить против войны к россиянам обратился британский премьер Борис Джонсон, а президент Украины Владимир Зеленский прямо призвал граждан России к протестам против войны.

В России 26 февраля третий день продолжаются несогласованные с властями акции против вторжения в Украину. В субботу, по данным ОВД-Инфо (включён в реестр "иноагентов"), задержаны более 300 человек, почти половина из них в Москве.