Боррель рассказал о том, каких россиян хотел бы видеть в ЕС

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью Радио Свобода/Радио Свободная Европа заявил, что министры иностранных дел стран ЕС на совещании в Праге в ближайшие дни одобрят меры, направленные на дальнейшее ограничение посещения Евросоюза гражданами России. При этом, по мнению Борреля, речь вряд ли будет идти о полном запрете.

Сам Боррель высказался против такого запрета, подчеркнув при этом, что окончательное решение - за министрами.

По словам Борреля, речь может идти о некой "модификации" нынешних правил выдачи виз. Глава внешнеполитического ведомства ЕС заявил, в частности, что при рассмотрении заявлений о выдаче виз большее внимание должно уделяться личности заявителя. "Нам нужно действовать более выборочно. Не запрещать въезд для всех россиян" - сказал Боррель, напомнив о том, что с начала войны в Украине Россию покинули около 300 тысяч человек. "Большинство из них профессионалы, хорошо образованные люди, которые больше не хотят оставаться в России. Они не хотят идти на фронт и не поддерживают войну. Они не хотят жить при путинском режиме и уезжают. Я думаю, мы не должны закрывать перед ними дверь" - сказал Боррель. В частности он упомянул такие категории граждан России, как студенты и представители гражданского общества.

Ряд стран Евросоюза, в том числе страны Балтии, Польша и Чехия, а также не входящая в ЕС Украина, призвали в связи с российским вторжением в Украину полностью отказаться от выдачи шенгенских виз для граждан России (кроме виз, выдаваемых по гуманитарным причинам) или существенно её ограничить, например, прекратить выдавать туристические визы. Такие страны, как Франция и Германия, выступили против этого предложения. По сообщениям источников, которые цитируют различные СМИ, министры иностранных дел на совещании в Праге могут принять компромиссное решение - не запрещать выдачу виз россиянам, но отказаться от соглашения с Россией об упрощении визового режима, что будет означать резкое увеличение как стоимости виз, так и времени обработки заявлений на их выдачу.

В интервью РСЕ/РС Боррель коснулся также других тем. Он высказал мнение, что президент России Владимир Путин "полностью просчитался", начав войну с Украиной, как в оценках оборноспособности Украины, так и единства и решимости Запада в вопросе поддержки Киева. По словам Борреля, не исключено введение новых санкций против России, однако и действующие санкции, по мнению представителя ЕС, являются мощными ограничительными мерами, затронувшие важнейшие отрасли российской экономики.