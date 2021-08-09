Борцы с ЛГБТ избили поклонников аниме в Новосибирске

В Новосибирске неизвестные напали на группу поклонников аниме, приняв их за участников несанкционированной ЛГБТ-акции. Об этом сообщает издание Сибкрай.ru.

Поклонники аниме собрались 7 августа на Михайловской набережной города. По словам одной из участниц встречи по имени Анастасия, они праздновали день рождения товарища. Вечером на том же месте стали собираться агрессивно настроенные молодые люди. Они спрашивали у поклонников аниме, как те относятся "к ЛГБТ, к правым", снимая происходящее на видео и выкрикивая "Долой ЛГБТ!". После этого группа неизвестных избила одного из участников встречи, у которого были покрашены волосы. Он потерял сознание, ему потребовалось помощь медиков.

В полиции Новосибирска редакции Сибирь.Реалии сообщили, что заявление по факту инцидента не поступало. В паблике "СРЧ НСК" в социальной сети "ВКонтакте" сказано, что 7 августа "группа молодых людей сегодня разогнала лгбт-сходку".

Аниме - один из видов японской мультипликации, где мультфильмы рассчитаны не на детей, а подростков и взрослую аудиторию. Поклонники аниме устраивают косплеи, переодеваясь в героев мультфильмов.