Ботсвана угрожает подарить ФРГ 20 тысяч слонов из‑за запрета трофеев

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов, после того как правительство ФРГ объявило о намерении ввести более строгие ограничение на ввоз охотничьих трофеев.

По словам лидера Ботсваны, если европейские политики хорошо разбираются в вопросах дикой природы, то они должны показать, как можно жить со слонами без охоты.

В Ботсване, по данным властей, проживают более 130 тысяч слонов. Недавно восемь тысяч животных были переданы Анголе.

Правительство Масиси считает, что от запрета может пострадать не только их государственная казна, но и заповедники, которые обеспечивают сохранение и контроль популяции диких животных, а также обычное население Ботсваны.

В свою очередь министр дикой природы Ботсваны Думезвани Мтимхулу в прошлом месяце пригрозил отправить 10 тысяч слонов в лондонский Гайд-парк, чтобы британцы, по его словам, могли ощутить "вкус жизни" рядом с животными. Это произошло после того, как в марте британские депутаты проголосовали за запрет на ввоз охотничьих трофеев. Документ окончательно пока не принят, но обязательство было включено в программу консерваторов на всеобщих выборах 2019 года.

Ботсвана, как и другие страны Африки, ежегодно устраивает международный аукцион по продаже лицензий на охоту на слонов. Количество лицензий на отстрел слонов достигает нескольких сотен. Цена каждой из них составляет около 40 тысяч долларов.