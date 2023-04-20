"Божья роса". Соцсети об интервью Эдуарда Боякова Гордеевой

Один из своеобразных героев недели - театральный режиссёр Эдуард Бояков, который в интервью Катерине Гордеевой выступил в амплуа путиниста, сторонника войны и в целом закоренелого мракобеса.

Наталья Барабаш:

Сегодня прямо как-то вылез глубинный народ. Сначала все обсуждали пиарщика Лобушкина. Который в истерике так прямо и написал: Не нравится, что Путин начал войну? И вас не спросил? А Apple меня спросил, когда от Apple Pay отключил? Я чуть не опоздал на поезд! «Нужно ли вообще-то кому-то объяснять, какие страдания я испытал?!»

Многие из известных комментаторов знают страдальца лично. И понеслось обсуждение!

А чего обсуждать? Про таких Достоевский все давно написал в «Записках из подполья». «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».

Потом я послушала Боякова у Гордеевой. Ему кажется, что он умный и хитрый. Что Гордееву переиграет. Потому что он по жизни - перевертыш. А уже не получается другой стороной повернуться.

Кроет Запад - очень там деньги любят! Тут же трогательно рассказывает, как они с Авеном в начале перестройки делали бешеные деньги на перепродаже нефти, потому что друзья пропихнули закон, а они подсуетились, и вот…

Правда, Авен, который и ему, и театру много помогал, оказался не патриот.

- А как отличить патриота?

- Патриот детей учиться за границу не отправит!

И тут же : для чего деньги зарабатывал? На квартиру, на Мерседес, дочь чтоб могла учиться за рубежом…

- А буддизмом увлекались?

- Ни боже мой! Только палочки ароматные зажигал, учения восточные изучал, энергиями интересовался. Но как на Гоа приезжаю - сразу бегом в православный храм при посольстве. И сподвижникам смс-ку в виде крестика шлю…

Ну в общем, милый, милый. И Путина чтоб обязательно в цари или императоры. А если выборы для отвода глаз все же нужны - то чтобы голосовали только отцы семейств. Нечего бабам этой политикой головы себе забивать!

Ну и дальше все такое же прекрасное.

Ксения Ларина:

Какая же сволочь.

И удивление Катерине.

Владимир Чебаков:

Как же задрали уже эти трухлявые фашиствующие придурки, мастера культуры!

Кристина Астафурова:

Открыла прочитать таймкоды интервью Гордеевой с Бояковым:

мы живём в свободной стране;

силовики хоть как-то держат Россию;

глава России должен быть богопомозанным;

Дугин — мой друг;

я обращаюсь за советом к Новикову (зам Кириенко) из АП;

Россия разрешила аборты, это связано с событиями в Артёмовске (???);

никто Мариуполь не сносил, они 8 лет донбили Бомбас;

я читаю только новости «Яндекса»;

Россия выгрызает себя из когтей либерального монстра;

я живу ради России.

В смысле вы это ещё и смотрите, да? В смысле два часа? В смысле?

Алина Витухновская:

Что скажет советско-рашистский культурный пропагандист (Бояков) примерно ясно. Смотреть это тяжко, потому что скучно. Слащавый, прилизанный, предсказуемый. Вообще при слове советская культура, сами знаете что. А рашистская прямым образом проистекает из советской.

Елена Шевченко:

Не знаю сколько дней Екатерина Гордеева принимала молоко и в каком количестве после интервью с господином Бояковым , но это было не зря точно. Мы все тонко организованные лет двадцать назад отказались телевизор смотреть, теперь нам Бояков и Кучера плохо пахнут. А стоит понюхать. Пригожин, который Евгений, на фоне Боякова , как это не дико звучит, выглядит животно-адекватней. Здесь же у человека в голове навоз с изыском, реально. И в этот навоз чувак по причинам, возможно, медицинским, заставил себя поверить.

Илья Бер:

Посмотрел (большей частью прослушал) интервью Гордеевой с высококультурной, высокообразованной и высокодуховной мразью, продюсером и режиссёром Эдуардом Бояковым. Это гораздо хуже, чем Кучера. Потому что другой уровень продуманности, аргументированности и подачи.

При этом, если разбирать внимательно логические связки и аргументацию, то будет всё очень похоже. Даже хуже. Потому что Кучера хотя бы частично сомневался или делал вид, что сомневался. А этот ни в чём не сомневается.

Самое для меня интересное состоит в том, верит ли он полностью в то, что говорит, или цинично врёт. Думаю, для того, чтобы ответить уверенно, нужно его хорошо знать лично. Мне кажется, что верит. Я уже писал, говорил и продолжу это делать: умному и высокоорганизованному человеку гораздо проще убедить себя в том, что ему ситуативно выгодно, чем сознательно врать другим, понимая, что врёшь.

Алексей Венедиктов:

Должно быть понятно, что такие люди с такими взглядами составляет (и составят) большинство в России. И будут составлять ее большинство и потом. И его дети - Захар (10 лет), Аня (6 лет) и Савва (4 года) будут ходить в школу с вашими детьми, дружить с ними, разговаривать с ними и приглашать в гости на дни рождения, где папа, Эдуард Бояков, будет приветливо наливать им чай.

Браво, Катерина.

Анатолий Несмиян:

Режиссер и бывший худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков в интервью Катерине Гордеевой заявил, что избирательное право должно быть только у главы семьи — мужчины. По его мнению, муж с женой — одно тело.

Одичание страны становится нормой. Тренд, как всегда, задает «элита», хотя можно ли называть мракобесов элитой, остается открытым.

Тем не менее, не вызывает ни малейших сомнений, что сложное управление уже почти недоступно для правящей касты, оно может управлять лишь самыми примитивными и прямыми методами, а это, в свою очередь, означает, что объект управления - то есть, народ - тоже должен быть принудительно примитивизирован до полуживотного состояния. Тогда возможности правящей страты сравняются со способностью управляемых социальных групп к подчинению.

Наталья Осипова:

Эдуард Бояков решил тут незамужних отменить.

Дескать, голосуют на выборах только мужчины, как главы семейств. Соответственно, безмужние даже в теории не должны иметь даже опосредованно своего представительства.

А что делать вдовам, девицам и свободным женщинам?

Знаю: баллотироваться!

Давайте так: только мужчины голосуют, только женщины избираются

Вот тогда вы у нас попляшете)

Константин Калачёв:

Эдуард Бояков — известный консерватор, славянофил, почвенник и горячий сторонник СВО.

Но и он не идет дальше полумер.

Заходит издалека.

Министр культуры РФ — женщина.

Предложил бы сразу поменять её на себя.

Александр Скобов:

Продюсер и режиссёр Эдуард Бояков (по своей серости не знаю такого) заявил, что избирательным правом должны быть наделены только мужчины – главы семей. И они должны иметь количество голосов по числу своих детей. Если избирательное право вообще стоит сохранить – добавил мракобес. И пояснил: муж и жена – одно тело. Как они могут голосовать за разных кандидатов? Это же бред какой-то.

Феминистки, конечно, обратят внимание прежде всего на то, что это отрицание прав женщин. Но это еще хуже. Это отрицание прав личности как таковой. Любая личность – просто часть некоего сконструированного «коллективного тела» и не обладает никакой самостоятельностью.

Когда наша, прости господи, «элита» начала свою игру в «традиционные ценности», она и думала, что это не более чем прикольная игра, в которой все «понарошку». И никто не воспринимал всерьез предупреждения маргинальных алармистов, что эти «игрушки» неизбежно приведут вас к отрицанию всех цивилизационных результатов европейской модернизации за несколько столетий. Что это действительно провал в средневековье. То ли еще будет.

Евгений Казачков:

Эдуард Бояков проделал длинный путь от друга Владимира Сорокина до его персонажа.

Александр Ерофеев:

Гордеева всё же - довольно слабый интервьюер. Посмотрел ее беседу с Бояковым. Какова цель приглашения убежденного зетовца? Уж точно не переубедить его и таких, как он. Скорее, дать возможность колеблющимся ужаснуться и перетянуть их, показав, что у той стороны на самом деле в головах. А Гордеева раз за разом упускает отличные возможности это сделать.

Например. Бояков говорит, как в русских городах Украины запрещают говорить по-русски, вывески на английском и украинском и т.д. Не будем обсуждать, правда это или нет - это сложная тема, но есть же отличный шанс спросить:

- Почему не дать жителям этих городов независимой страны самим разобраться с этими проблемами?

- Знает ли собеседник, что люди в Украине, не говорившие по-украински, теперь отказываются говорить по-русски?

- Приближает ли это осуществление идеи русского мира?

- Если эта идея так привлекательна, а Россия так прекрасна, почему единственный способ донести ее до украинцев - это убивать их?

- Почему они бежали от России как от ладана и до войны? В конце концов, интервью - с деятелем культуры, странно слышать такие вещи от него: покажи украинцам всё величие русской культуры!

- Вообще - можно ли нести смерть и разрушения ради любой идеи?

Ну и так далее - это просто навскидку. Ничего этого Катерина Владимировна (иноагент) не спросила - сидела, хлопала глазами. Может быть, считала, что колеблющиеся и так ужаснутся. Так ведь нет. Им каждый день компостирует мозги госпропаганда - и поагрессивнее Боякова.

Алёна Чурбанова:

Досмотрела Гордееву и хочу сказать, что она, конечно, героиня. И я не согласна с тем, что с такими как Бояков не нужно разговаривать. Излишняя стерильность (когда журналисты одного мировоззрения приглашают гостей с ним же и показывают его такой же аудитории) вредна тем, что в конце концов мы начинаем искать "бояковых" внутри себя, когда есть вполне реальный людоедский Бояков.

Леонид Кацва:

Восхитился железной выдержкой Катерины, выдержавшей весь тот бред, который нёс режиссёр.

Что ж, когда я в своё время пенял Алексей Венедиктов за приглашение в эфир Эха персонажей вроде Проханова и Леонтьева, он мне ответил: "Обществу полезно знать, каких взглядов придерживаются эти люди". И прав был он в своем прагматизме, а не я со своими эмоциями. Думаю, Катя Гордеева исходила из того же.

Евгений Шульгин:

Посмотрел минут 30 Боякова у Гордеевой и можно смело сказать, что это журналистская удача Катерины. Не секрет, что практически все крутые интервьюеры на ютубе, разошлись по своим эхо- камерам, и разговаривают в основном только с теми, чью точку зрения разделяют изначально. Это не хорошо и не плохо – это просто естественно.

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Бочков – не просто голос с «той стороны», это человек который в недавнем прошлом открыто декларировал ценности стороны «этой». Друг Сорокина и Веры Полозковой, модный режиссёр отчётливыми либеральными взглядами. Это в прошлом, а сейчас, перед нами зрелый мужчина со столь же отчётливыми взглядами государственника, патриота, в том смысле как это понимается этим самым государством, противника «европейского» пути.

Сразу бросается а глаза, что перед нами не Кучера, который не способен разобраться с кашей в собственной голове, но и не безумный пропагандист, который может говорить только лозунгами. Бояков умен, своих взглядов он не стесняется.

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Самое главное, что идёт уважительный и спокойный диалог людей, чьи взгляды не просто противоположные – они ярко иллюстрируют философскую пропасть между сторонами, с которой России придётся что-то делать в обозримом будущем.

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Надо говорить. Даже если убеждения собеседника заставляют волосы на затылке вставать дыбом.

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Дорогу осилит идущий. Другого пути, кажется, нет.

Маша Слоним:

Тот, кто сказал Гордеевой, оказался, как мне показалось, на удивление глуп! Страшен? Возможно, потому что таких, как он очень много. Тьмы! Вот таких, с мозгами набекрень, вот с этими беспомощными аргументами - «войны были всегда», с историей про няню, которой с ребенком по-русски не разрешили говорить и поэтому война!!! Оргазм, ок, чувство счастья от возвращения Крыма? …

Нет, всё же нужна какая-то препарация мозга, чтобы понять, что там! Подозреваю, что опилки. Ядовитые.

Впрочем, Катя и провела эту препарацию для нас. Аккуратно и бережно. Спасибо ей.

Александр Гаврилов:

Напрасно российские деятели театра и кино уклоняются от главного призвания своей жизни: организации фестиваля "Божья роса", где со сцены мог бы хедлайнить, например, г-н Богомолов, а с киноэкранов г-н Бояков — и хорошо бы, например, одновременно для пущего великолепия.

Оба они мастера международного класса по объяснению того, что именно эта вот дрянь и есть передовое слово в искусстве, а кто их, мятущихся пупсиков, не понимает, тот глупец или занимает не своё место.