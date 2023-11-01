Брат подозреваемого в убийстве в Волновахе подтвердил его личность

К убийству девяти мирных жителей в украинском городе Волноваха (Донецкая область) могут быть причастны российские военнослужащие 80-й бригады управления из Уссурийска (Приморский край), 21-летний Антон Сопов и 28-летний Станислав Рау, утверждает анонимный телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

Младший брат Рау Леонид подтвердил редакции Сибирь.Реалии, что на фото и видео - Станислав, служивший в 155-ой гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, а в марте завербовавшийся в "ЧВК Вагнер". Судя по фотографиям из соцсетей, срочную службу Рау проходил в подразделении военной разведки.

"Сейчас вся семья в шоке. Мы просто поверить не можем, что он такое мог сделать. Я узнал об этом в первые часы после [убийства семьи, в том числе двух маленьких детей]. Думал, ну нет-нет. Потом смотрел фото-видео. Ну да, это брат. Мать отказывается верить, еще надеется, что случится какое-то чудо, - рассказал Леонид. - Мы ведь всей семьей его вытащить пытались оттуда, ходили по военкоматам. Думаю, это война отбила ему голову".

Антон Сопов родился в августе 2002 года в поселке Ярославский (Хорольский район Приморского края), следует из данных соцсетей его родственников.

В августе 2023 года с Соповым и Рау встречался губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который наградил военнослужащих в Донецкой области. Об этой поездке чиновник писал в своем телеграм-канале.

В провоенных пабликах "ВКонтакте" после убийства мирных жителей стали появляться фотографии Сопова, позирующего с подаренным губернатором Солодовым Чебурашкой, где его называют "лютым морпехом" с позывным "Химик". На бронежилете Сопова размешен шеврон морской пехоты.

По утверждению "ВЧК-ОГПУ", до задержания Сопов и Рау входили в так называемое подразделение Минобороны "Шторм".

Отец Сопова Руслан был ранее судим, пишет телеграм-канал ASTRA. С августа 2016 года он числится в базе украинского сайта "Миротворец" как водитель-такелажник зенитно-ракетного дивизиона 60-й мотострелковой бригады (войсковая часть 16871), которая расположена в Приморском крае. Как утверждает сайт, Руслан Сопов участвовал в военных действиях в Украине еще в 2016 году.

Родители обоих задержанных российских военнослужащий не ответили на вопросы журналистов.