Бразилия отклонила запрос США об экстрадиции российского шпиона

Власти Бразилии отклонили запрос США об экстрадиции предполагаемого российского шпиона Сергея Черкасова. Об этом говорится в заявлении бразильского министерства юстиции и общественной безопасности.

Ведомство сочло просьбу США необоснованной, поскольку в отношении обвиняемого уже есть запрос об экстрадиции из России, который одобрил Верховный суд Бразилии. Однако исполнение этого решения приостановлено в связи с тем, что Черкасов всё ещё находится под следствием в Бразилии, говорится в сообщении Минюста страны. В Бразилии Черкасов осужден за подделку документов и отбывает срок в тюрьме, но при этом все ещё находится под следствием по делу о шпионаже.

О задержании Черкасова стало известно в июне 2022 года. Власти Нидерландов выслали в Бразилию приехавшего на стажировку в Международный уголовный суд бразильского гражданина Виктора Мюллера Феррейру. Нидерландские спецслужбы установили, что бразилец на самом деле – гражданин России, работающий на военную разведку.

Запрос об экстрадиции Черкасова США отправили в конце апреля 2023 года. Министерство юстиции США утверждает, что россиянин занимался разведывательной деятельностью в Вашингтоне, выдавая себя за иностранного студента. По версии Минюста США, Черкасов начал работать в качестве российского агента в Бразилии в 2012 году, а спустя шесть лет переехал в США под видом студента, где собирал данные для российской разведки.

Однако Москва направила Бразилии свой собственный запрос об экстрадиции Черкасова первой. В России против него возбуждено уголовное дело по обвинению в торговле наркотиками. По утверждению российских властей, Черкасов был крупным наркоторговцем, поставлявшим героин из Афганистана. Россиянин признался в этом и запросил депортации на родину.

Bellingcat и The Insider предполагали в своем расследовании, что российские власти сфабриковали против Черкасова уголовное дело о торговле наркотиками с целью вернуть его на родину.

Российские власти не в первый раз используют схему с уголовным преследованием лиц, экстрадиции которых от третьих стран требуют США, чтобы попытаться помешать их выдачи Соединенным Штатам и добиться передачи России.

The Wall Street Journal называет Черкасова возможным кандидатом на обмен заключенными между США и Россией, в частности, арестованного по обвинению в шпионаже корреспондента издания Эвана Гершковича.