Голливудский актёр Бред Питт обжаловал в суде продажу половины доли во французском винограднике миллиардеру из России Юрию Шефлеру. Ответчиком в суде стала бывшая жена истца — актриса Анджелина Джоли. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Питт и Джоли владели шато Мираваль на юге Франции, на территории поместья расположены дом и виноградник. Они вместе приобрели его в 2008 году. В 2014 году актёры поженились в этом шато. По утверждению адвокатов Питта, супруги договорились не продавать доли в винограднике без согласия друг друга.

В 2019 году актёры развелись. В январе 2021 года Джоли приняла решение продать свою долю. В иске утверждается, что Питт должен был лично одобрить кандидатуру покупателя.

Представители Питта заявили, что виноградник стал "страстью" Питта, которому удалось превратить его "в успешный многомилионный бизнес" и "одного из самых авторитетных производителей розового вина в мире".

Согласно иску, продавая бизнес компании Шефлера, Джоли знала и планировала, что российский миллиардер попробует получить контроль над виноградником. Представители российского миллиардера и Джоли ситуацию пока не комментировали.