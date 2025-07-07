Британия расширила санкции против РФ в связи с химоружием

Великобритания 7 июля ввела санкции против двух физических лиц и одной организации из России в связи с предполагаемым использованием химического оружия в войне против Украины. Обновлённый санкционный список опубликован на сайте британского правительства.

Под санкции попал российский Научно-исследовательский институт прикладной химии, расположенный в подмосковном Сергиевом Посаде. Также в санкционный список включены начальник войск радиологической, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко.

Как говорится в пояснениях к санкционному списку, Научно-исследовательский институт прикладной химии является разработчиком боеприпасов с химическими веществами, которые используются в войне против Украины, а Ртищев и Марченко участвовали в использовании химического оружия в Украине".

Осенью прошлого года Лондон вслед за США обвинил Россию в использовании на поле боя хлорпикрина – вещества, которое Международная организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) квалифицирует как химическое оружие. Хлорпикрин не относится к нервно-паралитическим – наиболее опасным – отравляющим веществам, а оказывает раздражающее, а в больших концентрациях – удушающее действие.

Великобритания тогда ввела санкции против трёх российских учреждений и одного физического лица в связи с предполагаемым использованием российскими военными химического оружия против Украины. В санкционный список включены 27-й и 33-й научно-исследовательские центры Минобороны России, а также войска радиологической, химической и биологической защиты российских вооружённых сил и их тогдашний начальник Игорь Кириллов. В декабре прошлого года Кириллов погиб в результате взрыва. Его преемник Ртищев теперь тоже попал под санкции Великобритании.