Британия сообщила об атаке пропутинских "троллей" на политиков

Правительство Великобритании заявило, что российские "интернет-тролли" нападают на аккаунты политиков ряда стран в соцсетях, а также используют мессенджер Telegram для вербовки и координации новых сторонников.
"Киберсолдаты безжалостно нападают на аккаунты политиков Великобритании, ЮАР и Индии, рассылая им пропутинские и провоенные комментарии", — сообщает Министерство иностранных дел Великобритании, цитируя исследование, профинансированное правительством и ранее не публиковавшееся.
"Это полностью соответствует тому, что я наблюдал в действиях Агентства интернет-исследований", — говорит американский исследователь Даррен Линвилл, слова которого приводит Guardian. Линвилл с 2017 года изучает деятельность этой российской организации, которую называют "фабрикой троллей". Считается, что она связана с Кремлём.
“Российские “тролли” набирают невероятную популярность в социальных сетях благодаря дезинформации, направленной на то, чтобы посеять сомнения о происходящем в Украине”, — предупреждает Линвилл. По его словам, российская пропаганда становится всё более децентрализованной, а посты "троллей" — всё более аутентичными. Теперь их можно встретить во всех популярных социальных сетях. Раньше, чтобы их заметили, "тролли" комментировали посты популярных блогеров. Сейчас они активно ведут и собственные аккаунты. Особенно поразительно их влияние в социальной сети TikTok: на "троллей" подписаны сотни тысяч пользователей.
Стратегия "троллей", как утверждают эксперты, заключается не в том, чтобы заставить людей поверить во что-то новое, а в том, чтобы посеять сомнения и вызвать недоверие к качественным источникам информации.
- Социальные сети пытаются бороться с российской пропагандой. Twitter сообщает, что с начала войны удалил более ста тысяч аккаунтов за распространение фейков. Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram (в России ее включили в список "экстремистских организаций", а соцсети заблокировали), утверждает, что специально наняла экспертов для проверки дезинформации и неаутентичного поведения. TikTok с февраля 2021 года маркирует сомнительные сообщения специальным баннером.
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