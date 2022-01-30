Британия упростит введение санкций против олигархов, близких к Кремлю

Британское правительство на предстоящей неделе внесёт в парламент законопроекты, которые позволят вводить санкции против российских банков, энергетических компаний и "олигархов, близких к Кремлю". Об этом заявила в воскресенье британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

Предлагаемые меры связаны с угрозой российского вооружённого вторжения в Украину. Хотя Москва отрицает планы такого вторжения, на Западе пока не видят никаких признаков деэкскалации у границ с Украиной.

Подробности о новых мерах британских властей пока не известны, однако из слов Трасс следует, что они упростят процедуру введения санкций против фактически любого лица или компании, которых британские власти заподозрят во связях с Кремлём. "Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, сможет стать объектом санкций. Так что путинским олигархам или российским компаниям, поддерживающим власти России, будет негде спрятаться", — заявила глава британского МИД в интервью Sky News. Она не исключила и такую меру, как конфискация недвижимости российских олигархов на территории Великобритании.

Трасс подчеркнула, что санкции последуют в случае российского вторжения в Украину, и вновь предупредила российские власти о серьёзных последствиях военной акции.

Хотя все страны Запада осуждают Москву за нынешнюю эскалацию ситуации и грозят ей санкциями в случае вторжения, риторика Лондона - одна из самых жёстких по отношению к Кремлю. В частности, британские лидеры предупреждают Россию о том, что военная операция против Украины может обернуться "новым Афганистаном" или "новой Чечнёй", имея в виду кровопролитные войны.

В воскресенье стало известно, что Великобритания предложит союзникам по НАТО вдвое увеличить число своих военнослужащих, размещённых в Эстонии и Польше. Сейчас там около тысячи британских военных. При этом размещение боевых британсаких подразделений в самой Украине в Лондоне не планируют.

Как ожидается, на будущей неделе британский премьер Борис Джонсон и глава МИД посетят Киев. Лиз Трасс намерена посетить также Москву - в МИД России ранее заявили, что её визит согласован.