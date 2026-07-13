Британия включила в список запрещённых КСИР и подразделение ГРУ

Великобритания внесла в список запрещенных организаций иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Министр по вопросам безопасности Анджела Игл в письме, направленном парламенту, заявила, что власти "выявили деятельность, связанную с КСИР, которая включает угрозы жизни и запугивание на территории Великобритании".

Помимо КСИР, британские власти запретили деятельность проиранского Исламского движения сподвижников правого пути (IMCR) и Добровольческого корпуса Главного управления Генштаба вооружённых сил России (ГРУ).

Британские власти заявили, что деятельность, связанная с КСИР, включала угрозы убийством, запугивание и другие враждебные действия на территории Великобритании.

По версии властей, группировка "Исламское движение сподвижников правой руки" причастна к серии нападений на еврейские объекты, включая поджоги синагог, автомобилей еврейской службы спасения Hatzola и здания персоязычного телеканала Iran International.

Кроме того, Лондон считает, что Добровольческий корпус ГРУ России причастен к диверсиям и другой подрывной деятельности против Великобритании и других европейских стран.