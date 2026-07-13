Британия включила в список запрещённых КСИР и подразделение ГРУ

Великобритания внесла в список запрещенных организаций иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Министр по вопросам безопасности Анджела Игл в письме, направленном парламенту, заявила, что власти "выявили деятельность, связанную с КСИР, которая включает угрозы жизни и запугивание на территории Великобритании".
Помимо КСИР, британские власти запретили деятельность проиранского Исламского движения сподвижников правого пути (IMCR) и Добровольческого корпуса Главного управления Генштаба вооружённых сил России (ГРУ).
Британские власти заявили, что деятельность, связанная с КСИР, включала угрозы убийством, запугивание и другие враждебные действия на территории Великобритании.
По версии властей, группировка "Исламское движение сподвижников правой руки" причастна к серии нападений на еврейские объекты, включая поджоги синагог, автомобилей еврейской службы спасения Hatzola и здания персоязычного телеканала Iran International.
Кроме того, Лондон считает, что Добровольческий корпус ГРУ России причастен к диверсиям и другой подрывной деятельности против Великобритании и других европейских стран.
- Расследовательские проекты "Система" и "Схемы" выяснили, что Добровольческий корпус ("Доброкор") был создан в 2023 году на основе ЧВК "Редут" и объединил десятки наёмнических подразделений, которые комплектовались по "редутовской" системе. Куратором и финансовым центром ЧВК "Редут" и, соответственно, Добровольческого корпуса, выступает ГРУ.
- На сайте "Доброкора" перечислены 27 подразделений, в которые ведется набор по новой схеме. Самые известные из них: связанные с 16-й бригадой ГРУ "Волки", "Тигр" и "Рысь", православно-патриотический "Невский"; штурмовая бригада "Ветераны" (носят нашивки с изображением Путина); околофутбольная "Эспаньола" (объявила о роспуске в октябре 2025 год) и казачий "Дон", а также бригада "Святой Георгий", созданная под эгидой "Союза добровольцев Донбасса" (СДД). Все они ранее входили в "ЧВК "Редут".
- Включение КСИР, IMCR и Добровольческого корпуса ГРУ в список запрещенных организаций, означает, что теперь уголовным преступлением будет считаться оказание им помощи, призыв к поддержке этих организаций или получение выгоды от них.