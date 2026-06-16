Британия введёт санкции против газовозов, перевозящих российский СПГ

Великобритания включит в санкционный список несколько газовозов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ). О новых санкциях против России премьер-министр Кир Стармер объявит 16 июня на саммите "Большой семерки" (G7).

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и это заявление подтверждает это. Путин должен отвести свои танки, прекратить варварские удары и сесть за стол переговоров", – заявил Стармер.

Новый пакет санкций направлен против "теневого флота" России и финансовых сетей, используемых для обхода западных санкций и поддержки военных закупок, говорится на сайте британского правительства-

Ожидается, что количество судов, находящихся под санкциями Лондона, включая суда теневого флота и газовозы, увеличится до более чем 600. Таким образом, Великобритания станет первой страной, которая введет ограничения против перевозящих СПГ судов.

В сообщении также говорится, что Стармер поручил усилить поддержку Украины по всем направлениям, чтобы обеспечить сохранение темпов боевых действий Украины до следующей зимы. В частности, Лондон обеспечит топливом украинские АЭС в течение следующих двух лет, предоставив 210 млн фунтов стерлингов, что позволит британской компании Urenco поставлять обогащённый уран украинскому "Энергоатому".

В конце мая Великобритания ввела санкции против 18 людей и организаций, помогающих России обходить ограничения. Под ограничения попала в том числе российская система международных платежей A7, которую Лондон связывает со схемами обхода санкций через финансовые структуры в третьих странах, включая Кыргызстан. Также в списке руководители A7 – Игорь Горин и Ирина Акопян.