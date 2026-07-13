Британия ввела санкции против связанных с проектом "Рыбарь"

Великобритания 13 июля расширила санкционный список, включив в него 10 граждан России, связанных, как утверждается, с проектом "Рыбарь". Речь идёт о сети телеграм-каналов и других интернет-ресурсов, которая позиционирует себя как аналитический проект, освещающий с пророссийских позиций конфликты в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах, а также внутреннюю политику стран Запада.

В многочисленных расследованиях говорилось, что ранее проект финансировал ныне покойный глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, впоследствии, как заявлял Госдепартамент США, он начал получать деньги от "Ростеха".

В санкционный список включены Татьяна Костерова, Ольга Кузнецова, Наталья Чеботаева, Максим Матвеев, Евгения Гребнева, Далья Рослякова, Александр Кан, Валерия Звинчук и Денис Вулф. Все они, как утверждается, занимают в "Рыбаре" ведущие позиции. Кроме того, санкции введены против руководителя связанного с "Рыбарем" проекта TEXASvsUSA Александра Минина.

В 2024 году на сайте программы Госдепартамента США "Вознаграждение за помощь правосудию" появилось объявление о награде до $10 млн за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение лиц, причастных к проекту "Рыбарь", которых обвинили во вмешательстве в политику США. Среди них были указаны Александр Кан, Татьяна Костерова, Ольга Кузнецова, Максим Матвеев, Александр Минин и Валерия Звинчук. Основатель "Рыбаря" Михаил Звинчук ранее был внесён в санкционные списки Великобритании и ЕС.