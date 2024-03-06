Британия заявила о готовности передать Киеву активы Центробанка РФ

Великобритания готова передать Киеву все замороженные активы российского Центробанка в виде займа с учетом того, что после окончания войны России придется выплачивать репарации. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или долгового обязательства, которое по сути использует замороженные российские активы в качестве залога, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия заплатит репарации", – передает слова Кэмерона The Guardian.

Согласно этому плану, после выплаты репараций займ будет возвращен, и Россия получит доступ к своим активам.

Это предложение является более радикальным, чем то, что обсуждалось ранее в Евросоюзе. ЕС предлагает передавать Киеву только прибыль от замороженных активов Центробанка. Ежегодная прибыль от этих активов оценивается в 4 миллиарда долларов.

Как отмечает The Guardian, Кэмерон впервые так подробно говорит об этом предложении. По мнению журналистов, это свидетельствует о поддержке со стороны США, но не ЕС.

Страны "Большой семерки" уже больше года ведут дискуссии по поводу того, можно ли конфисковать замороженные активы российского Центробанка, не подрывая при этом доверия к международной финансовой системе.

Как пишет The Guardian, в Великобритании были заморожены активы Центробанка России на сумму около 25 миллиардов фунтов стерлингов (32 миллиарда долларов), но официально об этом не сообщалось.