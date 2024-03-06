Британия заявила о готовности передать Киеву активы Центробанка РФ

Великобритания готова передать Киеву все замороженные активы российского Центробанка в виде займа с учетом того, что после окончания войны России придется выплачивать репарации. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
"Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или долгового обязательства, которое по сути использует замороженные российские активы в качестве залога, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия заплатит репарации", – передает слова Кэмерона The Guardian.
Согласно этому плану, после выплаты репараций займ будет возвращен, и Россия получит доступ к своим активам.
Это предложение является более радикальным, чем то, что обсуждалось ранее в Евросоюзе. ЕС предлагает передавать Киеву только прибыль от замороженных активов Центробанка. Ежегодная прибыль от этих активов оценивается в 4 миллиарда долларов.
Как отмечает The Guardian, Кэмерон впервые так подробно говорит об этом предложении. По мнению журналистов, это свидетельствует о поддержке со стороны США, но не ЕС.
Страны "Большой семерки" уже больше года ведут дискуссии по поводу того, можно ли конфисковать замороженные активы российского Центробанка, не подрывая при этом доверия к международной финансовой системе.
Как пишет The Guardian, в Великобритании были заморожены активы Центробанка России на сумму около 25 миллиардов фунтов стерлингов (32 миллиарда долларов), но официально об этом не сообщалось.
- В западных странах заморожено около 300 миллиардов долларов резервов Центрального банка России. За 2023 год международный депозитарий Euroclear заработал 4,4 млрд евро, инвестируя российские активы, замороженные по решению Евросоюза. Москва не может воспользоваться ни активами, ни заработанными процентами.
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