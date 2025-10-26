Британию призывают к совместным действиям с ФРГ в ядерной сфере

Великобритании следовало бы рассмотреть возможность совместного управления ядерным арсеналом с Германией, чтобы противостоять "критической" угрозе со стороны России. Об этом заявили бывшие высокопоставленные британские военные, пишет газета The Telegraph.

Среди авторов обращения - бывший генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон и бывший начальник штаба обороны Вооружённых сил Великобритании лорд Хоутон.

Издание отмечает, что Франция и Германия уже ведут "стратегические консультации" относительно возможного распространения французского "ядерного зонтика" на другие страны ЕС, включая Германию, не имеющую своего ядерного оружия. С такой инициативой ранее выступил президент Франции Эммануэль Макрон - на фоне сомнений относительно будущей политики Соединённых Штатов, которые сейчас являются гарантами безопасности союзников по НАТО в ядерной сфере. В частности предполагается, что несколько французских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, могут быть размещены в Германии.

Между Лондоном и Берлином переговоров по вопросу совместного управления ядерным арсеналом пока не ведётся. Великобритания не входит в ЕС. Кроме того, в отличие от Франции, британское ядерное оружие размещено исключительно на подводных лодках.

Как отмечает The Telegraph, высокопоставленные представители британских военных кругов, однако, поддерживают инициативу об обсуждении с Германией совместных действий в ядерной сфере. В частности, лорд Робертсон заявил, что есть "растущие опасения" по поводу того, что в один прекрасный день США могут выйти из европейской системы обороны, и на фоне "размахивания ядерным оружием" будет необходимо "принятие определённых решений Европой в целом". Такое же мнение высказал и фельдмаршал лорд Хоутон.



