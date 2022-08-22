Британская BBC Studios отозвала лицензию на свой контент в России

Дочерняя компания Британской радиовещательной корпорации – BBC Studios – прекратила лицензирование всего своего контента для российских пользователей. Это решение было принято после "пристального наблюдения" за развитием ситуации (военных действий в Украине), говорится в сообщении Би-би-си.

Ранее корреспонденты РБК обратили внимание, что в российском онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" (контролируется "Яндексом") больше недоступны такие сериалы от Би-би-си, как "Улица потрошителя", "Мисс Марпл", "Война и мир", "Гордость и предубеждение". В то же время там по-прежнему можно посмотреть "Доктора Кто", "Тюдоров", "Мерлина", "Убивая Еву" и другие шоу.

На сайте "Кинопоиска" говорится, что чаще всего исчезновение сериала или фильма из подписки связано с тем, что у компании истекли подписные права. К сожалению, видеосервис не может гарантировать возвращение конкретного фильма или сериала в подписку и давать точные сроки, когда это произойдет, отмечается в сообщении.

В августе "Коммерсантъ" обратил внимание, что из библиотеки "Кинопоиска" пропали старые фильмы и сериалы зарубежных студий. В компании пояснили, что продление договоров с партнерами "занимает больше времени".

В 2019 году "Яндекс" заключил с BBC Studios сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их производства в будущем. Пользователи принадлежащего "Яндексу" видеосервиса "Кинопоиск" с 2020 года получили доступ к более чем ста часам контента BBC Studios.