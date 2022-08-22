Британская BBC Studios отозвала лицензию на свой контент в России

Дочерняя компания Британской радиовещательной корпорации – BBC Studios – прекратила лицензирование всего своего контента для российских пользователей. Это решение было принято после "пристального наблюдения" за развитием ситуации (военных действий в Украине), говорится в сообщении Би-би-си.
Ранее корреспонденты РБК обратили внимание, что в российском онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" (контролируется "Яндексом") больше недоступны такие сериалы от Би-би-си, как "Улица потрошителя", "Мисс Марпл", "Война и мир", "Гордость и предубеждение". В то же время там по-прежнему можно посмотреть "Доктора Кто", "Тюдоров", "Мерлина", "Убивая Еву" и другие шоу.
На сайте "Кинопоиска" говорится, что чаще всего исчезновение сериала или фильма из подписки связано с тем, что у компании истекли подписные права. К сожалению, видеосервис не может гарантировать возвращение конкретного фильма или сериала в подписку и давать точные сроки, когда это произойдет, отмечается в сообщении.
В августе "Коммерсантъ" обратил внимание, что из библиотеки "Кинопоиска" пропали старые фильмы и сериалы зарубежных студий. В компании пояснили, что продление договоров с партнерами "занимает больше времени".
В 2019 году "Яндекс" заключил с BBC Studios сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их производства в будущем. Пользователи принадлежащего "Яндексу" видеосервиса "Кинопоиск" с 2020 года получили доступ к более чем ста часам контента BBC Studios.
- В марте из-за российского вторжения в Украину кинокомпании Disney, Warner Brothers, Sony, Universal Pictures приостановили в России прокат своих картин. Позже некоторые из них окончательно ушли из России. Без их премьер остались не только российские кинотеатры, но и стриминговые платформы.
- Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой предложил для спасения российских кинотеатров в условиях санкций рассмотреть возможность параллельного импорта зарубежных фильмов или принудительное лицензирование контента.
- В конце июля российская Ассоциация владельцев кинотеатров попросила освобождать от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия кинокомпаний. Однако российское правительство не разрешило сетям кинотеатров показывать пиратские копии фильмов. Государственное агентство ТАСС спрогнозировало закрытие 70 процентов залов к осени.
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