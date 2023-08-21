Британская медсестра приговорена к пожизненному за убийство младенцев

Суд Манчестера приговорил 33-летнюю медсестру Люси Летби к пожизненному заключению в тюрьме без права на помилование или досрочное освобождение. Об этом сообщает Би-би-си.

18 августа суд присяжных признал Летби виновной в убийстве семи младенцев в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда она работала в Больнице графини Честерской. Ее также признали виновной в попытке убийства еще шести младенцев в неонатальном отделении больницы. В отношении еще шести обвинений, которые относятся к попыткам убийства младенцев, присяжные не смогли вынести вердикт. Прокуратура решает, станет ли требовать повторного судебного разбирательства по этим эпизодам.

По версии обвинения, Летби убивала новорожденных, вводя им воздух шприцем. Она также использовала такие методы, как перекармливание и отравление инсулином.

"Это была жестокая, расчетливая и циничная кампания по убийству детей, в которую были вовлечены самые маленькие и уязвимые из них. Вы делали так, чтобы ограничение жизнедеятельности и его причины не были очевидны", – заявил судья Госс, вынося приговор.

Летби отказалась присутствовать в зале суда при оглашении приговора.

Как пишет Би-би-си, руководство больницы, где происходили убийства, вовремя не расследовало обвинения в адрес медсестры и пыталось заставить врачей замолчать. В частности, руководитель больницы потребовал от врачей письменно извиниться перед Летби и прекратить выдвигать против нее обвинения.

Кроме того, по данным издания, о смертях младенцев должным образом не сообщалось, в результате чего структуры Национальной системы здравоохранения Великобритании не смогли обратить внимание на необычно высокий уровень смертности в больнице.

Летби стала четвертой женщиной в Великобритании, получившей пожизненный порядок.