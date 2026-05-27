Британская разведка: потери РФ убитыми приближаются к 500 тысячам

По новым данным британской разведки, Россия потеряла в ходе войны с Украиной почти полмиллиона человек убитыми. Об этом заявила 27 мая в ходе своей первой публичной лекции новый директор британского Центра правительственной связи Энн Кист-Батлер. Она также отметила: "Мы остаёмся твёрдыми в поддержке Украины, а Путин отступает на поле боя", - имея в виду последние успехи украинских сил.

Полмиллиона убитыми - одна из самых высоких публичных оценок российских потерь от западных официальных лиц. В сентябре прошлого года тогдаший глава другой британской спецслужбы MI6 Ричард Мур говорил о 250 тысячах убитых при примерно 1 миллионе общих потерб убитыми и ранеными. Команда волонтёров, "Медиазона" и Русская служба Би-би-си ранее установили имена примерно 220 тысяч погибших в Украине россиян, отмечая, что реальное число убитых, вероятно, больше - по оценкам, оно могло превысить 350 тысяч. Российские власти данных о потерях не приводят.

Центр правительственной связи (GCHQ) - одна из трёх главных спецслужб Великобритании, отвечающая в том числе за ведение радиоэлектронной разведки и кибербезопасность. Энн Кист-Батлер - первая женщина на посту директора этой спецслужбы. Значительная часть её речи была посвящена "гибридной войне" России против Британии и её союзников. По словам главы GCHQ, Россия "неустанно" атакует критическую инфраструктуру, цепочки поставок, а также демократические институты, а GCHQ активно противодействует кибератакам, саботажу и "попыткам убийств". Отмечен также рост возможностей Китая в киберсфере, особенно при применении возможностей искусственного интеллекта.