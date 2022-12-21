Британские власти требуют продать компанию российских олигархов

Власти Великобритании потребовали от инвестиционного фонда LetterOne (L1), основанного находящимися под санкциями российскими миллиардерами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом, продать регионального интернет-провайдера, компанию Upp из-за угроз национальной безопасности. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что это первый случай применения в Великобритании нового закона о национальной безопасности и инвестициях в отношении сделок с участием россиян, оказавшихся под санкциями. Закон, вступивший в силу в январе, позволяет правительству пересматривать сделки в течение пяти лет после их заключения. Ранее он использовался для отмены сделок с китайскими компаниями.

LetterOne заявила, что разочарована решением британского правительства, а сама компания не находится под санкциями.

Ещё в марте, когда российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен, основавшие фонд в 2013 году, попали под британские санкции в связи с российским военным вторжением в Украине, они объявили, что выходят из совета директоров фонда. Авен и Фридман при этом настаивают, что не имеют финансовых или иных связей с Владимиром Путиным.

В самом фонде заявили, что доля россиян в компании Upp, составляющая менее 50%, была заморожена, и они не будут получать никаких дивидендов или каким-то образом влиять на деятельность интернет-провайдера.

LetterOne планировала вложить в компанию Upp до одного миллиарда фунтов стерлингов, чтобы предоставить к 2025 году услуги оптоволоконной связи более одному миллиону клиентов на востоке Англии.

Активы фонда LetterOne на 2021 год оценивались почти в 27 миллиардов долларов, основные вложения были сделаны в энергетический сектор, технологии, медицину и розничную торговлю. Штаб-квартира фонда находится в Люксембурге, а офисы – в британской столице.