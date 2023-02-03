Британский бренд Paul Smith объявил об уходе с российского рынка

Британский производитель одежды премиум-сегмента Paul Smith объявил об уходе с российского рынка. Компания назвала ошибкой продажу своих товаров в стране на фоне войны в Украине. Об этом сообщила газета Financial Times.

В компании пояснили, что одежду под их маркой на российском рынке продавали местные партнёры. "Мы потребовали, чтобы магазины были закрыты, а наше имя перестали использовать", — заявил представитель бренда.

На прошлой неделе британский производитель столкнулся с активной критикой из-за продаж в России, отмечает Financial Times. Британская лоббитская группа Moral Rating Agency, добивающаяся ухода западного бизнеса с российского рынка, потребовала лишить основателя марки, Пола Смита, рыцарского звания, пишет The Daily Mail.

Сотни пользователей соцсетей забрасывали сообщениями соцсети бренда, называя Смита "предателем" и обвиняя в заработке "кровавых денег". Несколько депутатов парламента выразили озабоченность ситуацией.