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Британский бренд Paul Smith объявил об уходе с российского рынка

За работу на российском рынке британская лоббисткая группа требовала лишить дизайнера Пола Смита Ордена Британской империи (на фото)

Британский производитель одежды премиум-сегмента Paul Smith объявил об уходе с российского рынка. Компания назвала ошибкой продажу своих товаров в стране на фоне войны в Украине. Об этом сообщила газета Financial Times.

В компании пояснили, что одежду под их маркой на российском рынке продавали местные партнёры. "Мы потребовали, чтобы магазины были закрыты, а наше имя перестали использовать", — заявил представитель бренда.

На прошлой неделе британский производитель столкнулся с активной критикой из-за продаж в России, отмечает Financial Times. Британская лоббитская группа Moral Rating Agency, добивающаяся ухода западного бизнеса с российского рынка, потребовала лишить основателя марки, Пола Смита, рыцарского звания, пишет The Daily Mail.

Сотни пользователей соцсетей забрасывали сообщениями соцсети бренда, называя Смита "предателем" и обвиняя в заработке "кровавых денег". Несколько депутатов парламента выразили озабоченность ситуацией.

  • Магазинами и онлайн-торговлей Paul Smith в России управляет фирма Bosco di Ciliegi, основанная бизнесменом Михаилом Куснировичем, — отмечает газета "Коммерсантъ". В марте 2022 года стало известно, что он получил итальянское гражданство. В ноябре стало известно, что он получил статус налогового резидента Швейцарии. Он ситуацию не комментировал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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