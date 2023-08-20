Британский Channel 4 покажет фильм о Дмитрии Муратове

Британский Channel 4 в понедельник покажет документальный фильм "Цена правды", посвящённый главному редактору запрещённой российскими властями "Новой газеты", Нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову.

"Это история храбрости, решимости и просто - отказа сдаться Владимиру Путину, чего бы это ни стоило" - описывают фильм его создатели. Режиссёром выступил Патрик Форбс.

Фильм рассказывает историю последних полутора лет, от получения Муратовым Нобелевской премии мира в конце 2021 года. Среди главных событий, которые в нём описаны - начало российского вторжения в Украину, эвакуация около 40 сотрудников "Новой газеты" в Латвию и начало работы издания "Новая газета.Европа", нападение на Муратова в поезде Москва-Самара, жестокое избиение журналистки издания Елены Милашиной в Грозном.

В интервью The Guardian Муратов рассказал, почему остался в России, несмотря на репрессии властей против независимой прессы и противников вторжения в Украину. По его словам, у него есть контракт с газетой, который продолжает действовать; кроме того, его мать тяжело больна. Корреспондент The Guardian предполагает, что есть и третья причина - присутствие Муратова в Москве должно показать, что есть и "альтернативная Россия", более открытая миру, за которую, по мнению автора, боролся Михаил Горбачёв, сыгравший большую роль в судьбе Муратова и "Новой газеты".

Муратов также говорит, что не теряет надежды на перемены к лучшему, связывая их с гражданским обществом, сообществом людей, а не государством.