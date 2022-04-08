Британский Chatham House признан в России "нежелательным"

Генпрокуратура России признала нежелательной в России деятельность британского Королевского института международных отношений, известного также как Chatham House.

Сообщение ведомства цитирует "Интерфакс". В нём говорится, что "деятельность британской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации". Это стандартная формулировка при признании организации нежелательной. Теперь Минюст должен включить Chatham House в соответствующий реестр. Это 54-я организация, признанная в России нежелательной. За сотрудничество с такими организациями гражданам России грозит уголовная ответственность.

Королевский институт международных отношений - британский аналитический центр, который издаёт несколько журналов, посвящённых международным отношениям, регулярно устраивает дебаты и обсуждения актуальных проблем. На площадке центра выступали и российские оппозиционные политики и эксперты. С чем конкретно связано решение Генпрокуратуры - неясно. Сам центр пока не комментировал его.

Ранее внести Chatham House в список нежелательных призвала комиссия Госдумы по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России. Она просила Генрокуратуру признать нежелательными 14 зарубежных НПО из Польши, Германии и Британии, в их числе был и Chatham House.