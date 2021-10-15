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Британский депутат-консерватор убит ножом на встрече с избирателями

В Британии депутат Палаты общин от Консервативной партии Дэвид Эймс в пятницу был убит во время встречи с избирателями. Об этом сообщает Би-би-си.

Неизвестный набросился на него с ножом в церкви в городе Лей-он-Си в Эссексе. Депутат получил несколько ранений.

По сообщениям британских СМИ, врачи пытались оказать ему помощь прямо в церкви, на месте нападения, однако спустя примерно два часа после нападения Эймс скончался.

По ряду сообщений, нападавший задержан, о его личности и мотивах пока нет сведений.

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