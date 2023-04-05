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Британский посол в ООН о Львовой-Беловой: "Пусть выступает в Гааге"

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова

Великобритания заблокировали видеотрансляцию заседания Совета Безопасности ООН, на котором сегодня по приглашению России намерена выступить уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, объявленная в розыск Международным уголовным судом в Гааге вместе с президентом Владимиром Путиным. Британский посол также отказалась присутствовать на этом заседании.

"Мария Львова-Белова, предположительно, несет ответственность за военные преступления незаконной депортации украинских детей. Ей не должна быть предоставлена платформа ООН для распространения дезинформации. Если Мария Львова-Белова хочет дать отчет о своих действиях, она может сделать это в Гааге", - говорится в сообщении британской делегации.

5 апреля Россия, которая в этом месяце председательствует в Совете Безопасности ООН, организовала неформальное заседание на тему "эвакуация детей из зоны конфликта" и пригласила выступить Львову-Белову.

Блокирование трансляции означает, что никакой видеозаписи не будет сохранено на сайте ООН, отмечает The New York Times. Для трансляции требуется согласие всех 15 членов Совбеза, постоянных или временных, и возражения бывают редко. Однако в марте Китай похожим образом заблокировал трансляцию заседания, посвященного нарушениям прав человека в Северной Корее.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в твиттере, что Россия организует альтернативную трансляцию выступления Львовой-Беловой.

  • Международный уголовный суд подозревает Путина и Львову-Белову в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с занятых российской армией территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид.

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