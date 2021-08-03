Британский премьер Борис Джонсон встретился со Светланой Тихановской

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял во вторник в своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне белорусского оппозиционного лидера Светлану Тихановскую. В ходе встречи он заявил, что Британия поддерживает гражданское общество Беларуси и стремление её народа к демократии. "Мы однозначно на вашей стороне и поддерживаем то, что вы делаете" - сказал Джонсон, обращаясь к Тихановской. Он отметил, что его правительство одним из первых ввело санкции против режима Александра Лукашенко после вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске и ареста летевшего на нём оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Тихановская в ответ отметила, что "одна из самых могущественных стран мира поддерживает Беларусь". Запланированы также её встречи с главой МИД Британии и с депутатами парламента.

Ранее Тихановская - соперница Александра Лукашенко по состоявшимся в Беларуси год назад президентским выборам, неформально признанная многими странами мира в качестве лидера белорусского гражданского общества - посетила с визитом США, где, помимо прочего, была принята в Белом Доме президентом Джо Байденом.

Страны Запада не признали победу Лукашенко на выборах в связи с фальсификациями, а также ввели против Беларуси несколько пакетов санкций. Они призывают провести в стране новые выборы с соблюдением демократических стандартов.

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