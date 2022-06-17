Британский премьер Джонсон во второй раз с начала войны посетил Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу прибыл с заранее не объявленным визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фотографии встречи опубликовали в соцсетях как Джонсон, так и Зеленский.

Это уже второй визит Джонсона в Киев после начала российского широкомасштабного вторжения. В прошлый раз он был в Украине 9 апреля, всего спустя несколько дней после отвода российских войск от украинской столицы. "Рад снова быть в Киеве, господин президент" - написал Джонсон в твиттере.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что на переговорах обсуждались поставки Украине тяжёлого вооружения и систем ПВО, экономическая поддержка Украины, усиление санкций против России и гарантии безопасности.

Джонсон от имени британского правительства предложил программу обучения украинских военных на территории Великобритании. По его словам, в течение 4-х месяцев может быть обучено до 10 тысяч солдат. По его словам, Британия хочет добиться стратегического перелома в войне.

Лондон занимает жёсткую позицию по отношению к действиям России, поставила Украине вооружения уже на несколько сот миллионов долларов и намерена расширять поставки. Британские официальные лица неоднократно говорили, что цель поддержки Украины - обеспечить её победу.

Накануне Киев посетили лидеры 4-х стран ЕС - Франции, Германии, Италии и Румынии. Сегодня стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.