Британский танк Challenger-2 впервые уничтожен во время войны в Украине

Британский танк Challenger 2 впервые в истории поражён в боевых условиях, в Запорожской области. По всей видимости, он не подлежит ремонту. Как сообщает Би-би-си, в интернете появилась видеозапись, на которой виден горящий танк Challenger 2. Эти танки находятся на вооружении в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая с конца августа участвует в наступлении в Запорожской области.
Британское издание The Guardian отмечает со ссылкой на западные источники, что танк наехал на российскую мину в понедельник. Взорвался топливный бак, что лишило танк возможности двигаться. Четверо членов экипажа эвакуировались. Но оставшийся на дороге танк во вторник подвергся удару российского дрона "Ланцет".
Challenger 2 — один из самых современных танков в мире. Он находится на вооружении британской армии с 1994 года. За четверть века он заработал себе славу "неуязвимого" танка.
Ни один такой танк не был потерян в бою в результате огня противника. Единственный потерянный "Челленджер" был уничтожен в 2003 году в Ираке в результате "огня по своим".
В нарезном оружии снаряд или пуля закручивается в канале ствола за счет особых винтовых нарезов, после чего снаряд летит более стабильно. Это повышает точность ударов.
За счет более высокого давления газов в стволе гладкоствольная пушка разгоняет снаряд до более высоких скоростей, чем нарезная. Снаряды, выпущенные из такой пушки, могут пробить более толстую броню.
Среди нововведений — гладкоствольная немецкая пушка Rheinmetall L55A1. Пушки этого семейства используют танки Leopard 2 и M1 Abrams.
Британия стала первой страной, которая объявила о планах поставок Украине основных боевых танков в январе 2023 года. Всего Украине пообещали поставить 14 Challenger 2.
По сообщению американского издания Politico, 200 украинских военнослужащих уже завершили подготовку на "Абрамсах" в Германии, и эти машины в середине сентября будут доставлены в Украину. Всего США передадут ВСУ 31 танк.
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