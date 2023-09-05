Британский танк Challenger-2 впервые уничтожен во время войны в Украине

Британский танк Challenger 2 впервые в истории поражён в боевых условиях, в Запорожской области. По всей видимости, он не подлежит ремонту. Как сообщает Би-би-си, в интернете появилась видеозапись, на которой виден горящий танк Challenger 2. Эти танки находятся на вооружении в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая с конца августа участвует в наступлении в Запорожской области.

Британское издание The Guardian отмечает со ссылкой на западные источники, что танк наехал на российскую мину в понедельник. Взорвался топливный бак, что лишило танк возможности двигаться. Четверо членов экипажа эвакуировались. Но оставшийся на дороге танк во вторник подвергся удару российского дрона "Ланцет".

Challenger 2 — один из самых современных танков в мире. Он находится на вооружении британской армии с 1994 года. За четверть века он заработал себе славу "неуязвимого" танка.

Ни один такой танк не был потерян в бою в результате огня противника. Единственный потерянный "Челленджер" был уничтожен в 2003 году в Ираке в результате "огня по своим".

Несмотря на то, что Challenger 2 — вполне современный танк, пишет Би-би-си, у него есть не только достоинства, но и недостатки. У "Челленджера" очень мощная защиты башни спереди. Но отражает он все же концепцию и видение, которые были в 1960-е годы прошлого века, и ожидать от него каких-то чудес не стоит, — рассказал украинский военный эксперт корреспонденту Би-би-си.

Еще одна особенность Challenger 2 — нарезная 120-мм пушка.

В нарезном оружии снаряд или пуля закручивается в канале ствола за счет особых винтовых нарезов, после чего снаряд летит более стабильно. Это повышает точность ударов.

За счет более высокого давления газов в стволе гладкоствольная пушка разгоняет снаряд до более высоких скоростей, чем нарезная. Снаряды, выпущенные из такой пушки, могут пробить более толстую броню.

Среди нововведений — гладкоствольная немецкая пушка Rheinmetall L55A1. Пушки этого семейства используют танки Leopard 2 и M1 Abrams.