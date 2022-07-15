Британский волонтёр Пол Ури умер в плену в "ДНР"

Британец Пол Ури, находившийся в плену в "ДНР", умер 10 июля. Об этом в пятницу сообщила омбудсмен самопровозглашённой республики Дарья Морозова. Она называет Ури – "британским наёмником" и утверждает, что причиной смерти стали хронические болезни. Она также заявила, что власти Великобритании, международные организации и иностранные СМИ были извещены о пленении Пола Ури, но никакой реакции от них не последовало.

45-летний британский волонтёр из некоммерческой организации Presidium Network был захвачен российскими военными 25 апреля на контрольно-пропускном пункте у города Запорожье на юго-востоке Украины.

В начале мая по российскому телевидению было показано видео с Ури. На записи британец в наручниках, говорит следователям, что сфотографировал взорванный мост, "чтобы продемонстрировать доказательства того, что средства массовой информации в Англии лгут". Он также говорит, что ранее был в Ираке, Афганистане и Ливии.

Мать Ури сказала Би-би-си, что на видео её сын, но ведёт он себя неестественно. Она считает, что на него оказывают давление. Она также сообщила, что очень беспокоится за его здоровье, так как у Пола Ури диабет 1 типа и ему нужен инсулин. Дочь Ури тоже считает, что её отца заставили говорить.

Пол Ури, родом из Уоррингтона. Он самостоятельно отправился в Украину, чтобы помочь тем, кто оказался втянут в боевые действия, сказав своей семье, что он "не мог просто сидеть и ничего не делать".